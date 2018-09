Premiéra nového pořadu Jaromír Soukup Live již dnes večer!

Generální ředitel TV Barrandov a předseda představenstva mediálního domu Empresa Media Jaromír Soukup dnes večer uvede další novinku. První a zároveň jediný diskuzní pořad, ve kterém dostávají prostor lidé z publika, se jmenuje Jaromír Soukup LIVE a můžete jej sledovat každou středu ve 22.45.

"Troufám si tvrdit, že podobný formát, jak říkáme my od televize, na žádné jiné stanici neuvidíte," představuje svůj nový pořad Jaromír Soukup, generální ředitel TV Barrandov a předseda představenstva mediálního domu Empresa Media. A dodává: "Ne proto, že to snad nešlo. Má to úplně jiný důvod. Většina ředitelů televizí se takového formátu bojí. Jenomže vy víte, že já to mám jinak."

První díl se bude zabývat tématy, které pálí současné Česko, konkrétně půjde o korupci, migrační krizi a výši platů. Tato témata budou spolu s publikem rozebírat hosté jako Jiří Hynek, zakladatel a tajemník politické strany Realisté, Jan Kopal, občanský aktivista a zakladatel dnes již neexistující ultrapravicové skupiny Národně sociální blok, Eva Hrindová, šéfredaktorka webu naštvané matky, Roman Máca z Institutu pro politiku a společnost, František Havlát, expert na zemědělskou politiku, životní prostředí a venkov, Radim Panenka, zástupce šéfredaktora Parlamentních listů nebo Zdeněk Pernica, boxer a zástupce občanské iniciativy Slušní lidé.

"Slibovali jsme, že dáme prostor lidem, kteří nemají tolik příležitostí mluvit na veřejnosti a prezentovat své názory. A svůj slib také dodržíme," komentuje Jaromír Soukup výběr hostů. V novém pořadu chce dát prostor všem, kteří mají, co říci.

NENECHTE SI UJÍT PREMIÉROVÝ DÍL DNES VE 22:45 V TV BARRANDOV.