Prezidentský speciál Jaromíra Soukupa dnes večer na TV Barrandov

Televizní Skupina Barrandov přinese svým divákům exkluzivní díl Duelu Jaromíra Soukupa - prezidentský speciál. Pod palbou otázek generálního ředitele televize Barrandov Jaromíra Soukupa bude současný prezident a obhájce postu Miloš Zeman. Sledujte Duel Jaromíra Soukupa - prezidentský speciál dnes večer na TV Barrandov.

V pondělí 22. ledna ve 20.15 odvysílá televize Barrandov prezidentský Duel Jaromíra Soukupa. Pozvání generálního ředitele a moderátora pořadu Jaromíra Soukupa přijal současný prezident a obhájce postu v letošní volbě - Miloš Zeman. S nabídkou účasti byl osloven i druhý kandidát na prezidenta - Jiří Drahoš.

"Do dnešního prezidentského speciálu Jaromíra Soukupa jsme pozvali současného prezidenta a jeho vyzyvatele v letošní volbě. Druhý zmíněný svou účast v této debatě bohužel odmítl. Ačkoli jeho rozhodnutí respektuji, velmi mě mrzí - a to především s ohledem na diváky naší televize, potažmo všechny nerozhodnuté voliče. Myslím si, že ve chvíli, kdy se rozhoduje o budoucnosti a celkovém směřování naší země, by měli oba kandidáti prezentovat svá stanoviska a myšlenky," uvedl generální ředitel TV Barrandov a předseda představenstva mediálního domu Empresa Media Jaromír Soukup.

Sledujte exkluzivní Duel Jaromíra Soukupa - prezidentský speciál již dnes ve 20.15 na televizi Barrandov.