Reakce TV Barrandov na nepravdivé informace v deníku Forum 24

Televize Barrandov se důrazně ohrazuje proti internetovému článku uveřejněnému v deníku Forum 24 a údajnému najíždění vozu zpravodajství TV Barrandov do demonstrantů. Proti těmto lživým informacím nyní plánuje podniknout patřičné právní kroky.

V úterý 6. března zveřejnil internetový deník Forum 24 lživý článek, v němž se snažil zcela překroutit pravdu o incidentu na Václavském náměstí. Zmíněný text je z pera našeho bývalého zaměstnance Viléma Bessera, se kterým se vydavatelství Empresa Media rozloučilo pro neschopnost. Jmenovaný je svým lhaním pověstný a podobnými výpady si kompenzuje svou frustraci z vynuceného odchodu ze služeb vydavatelství. Naše mediální skupina nyní plánuje patřičné právní kroky jak proti samotnému Vilému Besserovi, tak proti společnosti Forum 24 a.s., provozovateli platformy forum24.cz.

V titulku článku bylo uvedeno, že auto TV Barrandov najíždělo do demonstrantů, když si ale pustíte video uvnitř článku, které má celý incident dokazovat, zjistíte, že to bylo přesně naopak! Reportéři TV Barrandov chtěli informovat o demonstraci na Václavském náměstí. Tam jim bylo sprostě nadáváno, a aby mohli shromaždiště opustit, musela jim udělat prostor na průjezd přihlížející policie. Nejen že auto TV Barrandov do nikoho "nenajíždělo", ale nemělo ani snahu místem, kde se vyskytoval zfanatizovaný dav, bez asistence policie samostatně při odjezdu projet.

"Při odjíždění z reportáže jsme počkali, až se začne dav lidí rozcházet. Ve chvíli, kdy bylo na prostranství už méně lidí, jsme se pokusili z Václavského náměstí odjet. Zhruba po deseti metrech si ale před nás stoupla skupinka lidí, která nás odmítala pustit dál. Z tohoto důvodu jsme začali couvat, jenže za naše auto si stoupla další skupina lidí. Zůstali jsme tedy stát na místě. Demonstrující dav nám začal dávat na přední okno transparenty a vulgárně na nás pokřikovat. Poté, co nikdo z nich neodešel a stále na nás utočili, ať už svými transparenty, nebo slovně, se do celé situace vložila policie, která nám umožnila z místa konání odjet. Můžu přiznat, že mě jednání demonstrantů velice zaskočilo," řekl k incidentu Tomáš Ježek, jeden z reportérů barrandovského zpravodajství.

Celou událost okomentoval i generální ředitel TV Barrandov a předseda představenstva mediálního domu Empresa Media Jaromír Soukup. "Takhle si internetový deník, který má dle svého popisu šířit svobodné informace a kritickou diskusi, představuje pravdu? Jsem otřesen a hluboce zklamán z toho, jak některá česká média vnímají onen princip demokracie. Televize Barrandov byla, je a vždy bude zcela nezávislá a objektivní - informovat o demonstracích, kterých se účastnily tisíce lidí, je tedy její povinností. Fakt, že to posádce auta zpravodajství TV Barrandov chtěl dav znemožnit, že byli vulgárně častováni a že se do celého incidentu musela nakonec vložit policie, jenom dokazuje, že se nejednalo o žádný projev skutečného aktivismu, ale jen o určitou formu politicko-mediálního boje. A že lživé zkreslení informací v deníku Forum 24 z pera Viléma Bessera jenom potvrzuje, jak jsou oni nezávislí redaktoři arogantní a s jakou mírou despektu a povýšenecké rétoriky se snaží informovat veřejnost."