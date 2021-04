Rozhovor Jaromíra Soukupa s bývalým poslancem Miroslavem Kalouskem

Exkluzivní rozhovory Jaromíra Soukupa a Miroslava Kalouska na aktuální politická i společenská témata. Dozvíte se kritické názory exministra financí a politického matadora na minulé i současné dění, na vládu i na chování politických stran. Každý díl bude zaměřený na jinou oblast dění, uslyšíte v nich nejen kritiku, ale i konstruktivní návrhy.

Jedná se o doslovný přepis pořadu Hovory Kalousek Soukup ze dne 8. dubna 2021.

Miroslav KALOUSEK, bývalý poslanec /TOP 09/

Dobrý večer vážení a milí diváci televize Barrandov. Děkujeme vám, že se díváte na už čtvrtý díl pořadu Rozhovory Kalousek Soukup. Ta čtyřka je magické číslo, protože v tuhle chvíli už máme čtvrtého ministra zdravotnictví. Bohužel se nedomnívám, že ke zdraví lidu pomůže jakkoliv více, než rozhovory Kalousek Soukup. Jsem přesvědčen, že je úplně jedno, kdo bude ministr zdravotnictví do té doby, dokud bude předsedou vlády Andrej Babiš. Prostě ten chaos jde z centra, nemůže být jiný. A pokud jeden ministr vystřídá druhého, a zůstane premiérem Babiš, zůstane to stejně špatné. To znamená nejhorší v Evropě, ale snad se z toho časem dostaneme.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Tak dobrý večer dobrý večer vám, pane Kalousku. Dobrý večer divákům. Děkuju za ten úvod a první téma. K tomu ministrovi, to máte jako pravdu. Máme čtvrtého ministra zdravotnictví. To, že tenhle ministr, kterej tam byl, pan Blatný si zasloužil odvolat za spoustu věcí, protože tu pandemii jako nezvládal, ty výsledky byly skutečně špatný, a za tu dobu udělal takových zmatků, že bychom ej mohli tedy počítat půl hodiny, ale ten důvod, pro který byl zcela evidentně odvolán, což je teda odmítnutí očkování Sputnikem V, čínskou vakcínou, myslím, že se jmenuje Sinopharm, je jako špatně. Takže on bude pro určitou část lidí mučedníkem, i když si to odvolání jako zasloužil, akorát ze zcela úplně jiných důvodů.

Miroslav KALOUSEK, bývalý poslanec /TOP 09/

To je paradox týhle vlády. On samozřejmě si zaslouží odvolání za spoustu věcí, já ho odmítám vnímat jako disidenta a mučedníka. On věděl, do čeho jde. On spolu s premiérem obelhával veřejnost, on spolu s premiérem nese odpovědnost za tisíce úmrtí. A je jenom vystřídán proto, že pan prezident Zeman nehledá ministra zdravotnictví, ale ministra pro Sputnik, což evidentně tedy pan ministr Blatný být nechtěl.

Jaromír SOUKUP, moderátor

A teď.

Miroslav KALOUSEK, bývalý poslanec /TOP 09/

A je otázka, zda ten nový ministr najde v sobě tolik sebevražedné odvahy, že se stane ministrem pro Sputnik. Ale ať už ji najde nebo nenajde, tak to prostě nemůže být dobrý ministr zdravotnictví, protože dobrý ministr zdravotnictví by nikdy nemohl převzít odpovědnost v Babišově vládě.

Jaromír SOUKUP, moderátor

I já můžu si dovolit jako spekulaci, já pana prof. Arenbergera, nového ministra zdravotnictví znám. Je to lékař, je to profesor medicíny, když je to dermatovenerolog. Ale podle mého názoru stavovské cti se jako dnes nevzpříčí. To znamená jako neočekávám, že by se něco takovýho masivně stalo. Prof. Arenbergera ne. Já si myslím, že on bude dodržovat stavovské předpisy a zvyklosti. A jestli chtěli jako automat na Sputnik V, nebo čínskou vakcínu, tak se podle mě jako mýlili.

Miroslav KALOUSEK, bývalý poslanec /TOP 09/

Nevím. To uvidíme já, co se týče kvalifikace, tak pana prof. Arenbergera spíš chápu kvalifikovaného jako ředitele Fakultní nemocnice, než jako odborníka, profesora, dermatologa. Ředitel Fakultní nemocnice je určitě schopen vést ministerstvo zdravotnictví, ale ředitel Fakultní nemocnice si taky musí být vědom toho, jak je řízeno zdravotnictví a vláda Andrejem Babišem. Není možné, aby si toho vědom nebyl. Tak já pevně doufám, že nás alespoň ušetří srdceryvných výlevů, jak nás všechny zachraňovat. On to jde dělat pro nějaké svoje ego, pro nějaký svůj životopis. Dobrá. Slovy pana ministra Blatného. Může to být stejné, horší nebo lepší.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Lepší.

Miroslav KALOUSEK, bývalý poslanec /TOP 09/

Já si myslím, že to bude stejné, a divím se každému člověku mého věku, protože my jsme s panem profesorem tak zhruba stejného věku. Divím se každému člověku svého věku, který riskovat svoji vlastní důstojnost proto, že se stane Babišovým lokajem, on nebude ničím jiným.

Jaromír SOUKUP, moderátor

To, že jsme jaksi k vládě nepřátelští, to je jasný. Mimochodem prof. Arenberger sem přijde nebo vlastně teď ministr Arenberger sem přijde v pátek, tak já se na to zeptám. Ale já bych chtěl, teď ještě poznámka, víte, že jsem dostal, tentokrát důtku od Rady pro rozhlasové, televizní vysílání, pač jsem tentokrát se ostře protivládní a nezvládám funkci kvalifikovaného neutrálního oponenta. To je jenom taková...

Miroslav KALOUSEK, bývalý poslanec /TOP 09/

Za náš pořad...

Jaromír SOUKUP, moderátor

Ale tak všeobecně, že nemám rád Andreje Babiše. Tak já pořád dostávám nějaký výtky, jednou...

Miroslav KALOUSEK, bývalý poslanec /TOP 09/

Že by za to zase mohl Kalousek? To by mě mrzelo.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Okolnosti, okolnosti odvolání ministra zdravotnictví a ministra školství, o kterém se spekulovalo včera. Tady potřeba říci, že my natáčíme tenhle ten pořad s předstihem. To znamená, pokud se nastane do data vysílání, do doby vysílání, což je čtvrtek 8 hodin ještě nějaký další změny ve vládě, tak my jich, my o nich teď nevíme, takže...

Miroslav KALOUSEK, bývalý poslanec /TOP 09/

Natáčíme ho ve středu po obědě.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Tak ve středu. Ve středu odpoledne. Víme o výměně ministra zdravotnictví. A teď ty okolnosti. Včera já jsem úplně s úžasem sledoval, já jsem si nemyslel, že něco takového je možný. Tiskovou konferenci, kde byl ministr Havlíček uprostřed, ministr Blatný vlevo a ministr Plaga vpravo, jo. A Plaga říkal, že s ním nikdo nemluvil o jeho odvolání, že nedostal prý ani esemesku, což při řízení tyhletý vlády pravděpodobně je to zásadní, takže o odvolání neví. A pak říkal můj kolega z vlády taky neví a Blatný říkal, že o tom vůbec neví, že si myslí, že odvolaný jako nebudou. Problém byl v tom, že tam chyběl jeden zásadní člověk, a to byl Andrej Babiš, který měl buď říct odvolám nebo neodvolám. Tak.

Miroslav KALOUSEK, bývalý poslanec /TOP 09/

Já tu tiskovku viděl taky a bylo mi trapně za ně já. Byl 2× ministr ve dvou vládách a přece jenom ty úřady by si určitou důstojnost zasloužily. Ministr je samozřejmě spotřební zboží, ten přijde a odejde, ale i ten příchod i ten odchod by měl mít nějakou formu. A teď celý den ta média spekulovaly o tom, že ty 2 ministry skončili. Teď oni byli na té tiskovce, oba 2 tam velmi trapně říkali. My jsme pana premiéra dneska viděli mockrát, on nám nic neřekl, tak my nic nevíme. Tak už jenom to, že k tomu může dojít, protože přece, když budu premiér a budu vás chtít odvolat, což je moje svaté právo, no tak prostě, když vás ve středu uvidím a chci to udělat ve čtvrtek ráno, tak vám to řeknu.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Jako slušně a čistě.

Miroslav KALOUSEK, bývalý poslanec /TOP 09/

Prostě čistě. Lidská slušnost.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Není nikde napsaný, ale lidsky je to asi...

Miroslav KALOUSEK, bývalý poslanec /TOP 09/

Budete ten první člověk, kterému to řeknu. Nebudu vám to vzkazovat přes média. Na druhou stranu, když to nebudu chtít udělat, a ta média tam budou spekulovat. No tak to jako premiér utnu jednou jedinou větou. Když řeknu není to pravda. To, že se nic z toho nestalo, je jenom ukázka, jak v nedůstojných podmínkách ta vláda funguje, a jak se prohlubuje ten chaos a neschopnost jejího fungování.

Jaromír SOUKUP, moderátor

A pamatujete si, jak jsme tady myslím v prvním dílu spolu hovořili o tom, že ten vztah Andreje Babiše k ministrům není vztah premiéra a ministra, ministerstvo je autokratický orgán kde, který řídí ministr a měla by tam být určitá úcta, určitá vzdálenost, určitý respekt k pravidlům toho ministerstva, a tohleto jako potvrzuje to, co jsme tady říkali, že Andrej Babiš je bere jako svoje podnáměstka pro jednotlivé rezorty, a k těm ministerstvům žádný zvláštní respekt nemá. Hlavně ho nikdy mít nebude.

Miroslav KALOUSEK, bývalý poslanec /TOP 09/

Víte ono, to není jenom o tom vztahu Ústavního činitele k ústavním činitelům. To opravdu nejsou jeho podřízení. Ale na tom ministerstvu ti mí podřízení, kteří nebyli ústavní činitelé. Tak museli cítit moji úctu. Mohl jsem být na ně naštvaný, mohl jsem na ně křičet, mohl jsem s nima nesouhlasit, mohl jsem je potrestat, ale furt jsem si jich nesměl přestal vážit. Nesměl jsem ponížit jejich důstojnost. Jinak by se mnou nechtěli dělat. On ponižuje důstojnost svých spolupracovníků, jak na běžícím pásu. Prostě, protože si slovo jako důstojnost neuvědomuje, proto ta vláda vypadá jako vypadá, na druhou stranu já ty jeho ministry nelituju. Protože to všichni vidíme.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Ale jestli někdo...

Miroslav KALOUSEK, bývalý poslanec /TOP 09/

To ale znamená každý, kdo se chce rozloučit s vlastní lidskou důstojností, může vstoupit do vlády Andreje Babiše, již se týká i pan prof. Arenbergera.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Ano, ano jasně. Akorát oni lidé si pamatují většinou ty příjemné věci, nebo pozitivní věci déle než ty negativní. Takhle lidská psychika funguje, a pro někoho samozřejmě, a teď se nechci nikoho dotknout. To, že ho budou léta letoucí říkat. To je ten bývalý ministr, může být velkým argumentem pro to, aby tohleto si nechal líbit. Uvidíme, uvidíme. A teď ta druhá okolnost. Ten projev prezidenta republiky, který byl dnes, tedy ve středu při jmenování novýho ministra, který prostě jednoznačně říkal, že za mrtvé může, nebo další posouvání tohleto veřejnosti, že za mrtvé v pandemii můžeme neočkování Sputnikem V a čínskou vakcínou. Já jsem si myslel, že i pan prezident už se dočetl, že i kdybysme to všechno pustili ten Sputnik V., tak by to náš problém s očkováním neřešilo. Prostě s ohledem na počet těch vakcín, a to nechme stranou to schvalování. A on se toho jako nevzdá. A mě to teda se přiznám spíš jako ponižovalo ten projev.

Miroslav KALOUSEK, bývalý poslanec /TOP 09/

No ponižovalo, ve mně to prostě vyvolává obavy. Protože máme prezidenta republiky, kterýmu je úplně jedno, v jaké pozici budou občané jeho vlastního státu, kterému on stojí v čele. Když on prosadí zájem těch autokratických mocností. Je to, mně je to fuk. Mě naočkovali Pfizerem, říká pan prezident republiky. A teď. V mém vlastním zájmu a v Putinově zájmu sem dovezete ten Sputnik a budete jím ohrožovat zdraví českých občanů, protože prostě já chci mít Sputnik v očkování a já chci mít Rusy v Dukovanech. A že to není v zájmu českých občanů...

Jaromír SOUKUP, moderátor

No, to je totiž...

Miroslav KALOUSEK, bývalý poslanec /TOP 09/

Já tady prosazuju zájem Putina, říká prezident republiky.

Jaromír SOUKUP, moderátor

V zásadě jako to je jako de facto důkaz, protože toho Sputniku, i kdyby se mohl dovážet, tak se dovezou statisíce kusů v době, kdy sem budou chodit miliony vakcín z Evropský unie. Ten, ten počet prostě náš zdravotní stav neřeší, ale symbolicky a politicky zcela evidentně je to důležitější než zdravotně, což jako je špatně, jo, to to potvrzuje to co říkáte. To je prostě špatně.

Miroslav KALOUSEK, bývalý poslanec /TOP 09/

On dneska bohužel ani se nesnažil to zakrývat. On řekl já nechci Blatnýho nemít pro to, že tady 1000× selhal. Já ho chci nemít, protože nechce Sputnik. Já chci ministra pro Sputnik 5. Tak jsem opravdu velmi zají-, tak se opravdu velmi se budu dívat na váš rozhovor s panem prof. Arenbergerem, co vám bude říkat, jako Zemanem jmenovaný ministr pro Sputnik, jak se z toho bude kroutit.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Akorát tipuju, že budeme překvapeni, ale je to samozřejmě věštění z křišťálové koule. Podle mého názoru prof. Arenberger ministrem pro Sputnik nebude, ale uvidíme. Teď se můžeme mýlit, anebo se taky mohl mít prezident Zeman. Tak a teď u tý vlády. My jsme si tady minule říkali, že to takhle jako nejde. Aby se takhle politicky kšeftovalo, to ale toto dnešní odvolání ministra, ne to odvolání, on si ho od vás zasloužil, ale to zdůvodnění prezidentem republiky je další střípek do toho, že takhle to prostě nejde. Takhle to prostě nejde, takhle by to dál být nemělo, a další střípek jsou ty komunisti, kteří dneska teda zahájili nějaký dohadovací řízení. Ono to tam je tak, že mají nějakou toleranční smlouvu s hnutím ANO, teď je naštval přesun z vládních rezerv zpět deseti miliard do ministerstva obrany narychlo hledali v té smlouvě nějaký formální důvody, pro kterou je, by mohly tu smlouvu vypovědět a našli jako 2. Jedno je nesloučení zdravotních pojišťoven ministerstva obrany a ministerstva vnitra. A druhý je nevytvoření státní komerční banky. A zdá se že teda tu toleranční smlouvu vypoví, jo, a pak budeme mít menšinový kabinet bez podpory poslanecký sněmovny. Teď logicky, co s tím, protože já si myslím, že v takovém případě ta vláda automatický má podat demisi.

Miroslav KALOUSEK, bývalý poslanec /TOP 09/

No, podat demisi asi ne, protože ono je to od začátku formálně menšinová vláda, i když fakticky ne, ale slušná vláda, která by ctila demokratické mechanismy, by nepodala demisi, ale požádala by o důvěru. Jako nám tady náš partner vypověděl smlouvu, takže my nevíme, jestli máme tu většinu, my žádáme sněmovnu o důvěru. Sněmovna by tu důvěru buď dala, ta vláda by dovládla, nebo by nedala, ta vláda podala demisi. To je něco, co by se dělo ve slušné zemi, to nemůžeme předpokládat, že se stane tady s premiérem Babišem v čele. Nicméně je to přesně ten moment, kdy já jsem přesvědčen, že tohle musí udělat opozice, no. Pokud ta vláda nepožádá o důvěru, což by měla, ale ona to neudělá, protože je zbabělá a populistická, tak to prostě podle mého názoru musí udělat opozice. A já už slyším, já už slyším ty křiky. Jo, ale ta opozice to udělá, pak si s tím Zeman bude dělat, co bude chtít. To jsou, pane Soukupe, to jsou kecy, protože ty volby budou-li řádné, budou v říjnu, a to tam ten Zeman bude sedět pořád, takže lepší tu agónii ukončit hned než čekat na říjen.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Přesně tak, protože slušná vláda v době, kdy nemá ani tuhle tu domluvenou toleranci, jo, opravdu musí požádat o důvěru nebo podat demisi. Pokud to neudělá, tak ta opozice musí konat. To je prostě princip parlamentní demokracie. Máte naprostou pravdu v tom, že oni ty volby nějak dopadnou. Jo, a prezident Zeman už něco říkal. Nepověřím koalici, pověřím nejsilnější stranu, pokud nejsilnější stranou nebude hnutí ANO, tak tam bude nějaký důvod, ono se to může zamotat po těch volbách úplně stejně jako teď.

Miroslav KALOUSEK, bývalý poslanec /TOP 09/

Já samozřejmě jako všichni víme, že můžeme čekat od prezidenta Zemana jakoukoliv svévoli, to nám už několikrát prokázal, ale to nám těch volbách prokáže úplně stejně jako teď, to znamená já bych opozici radil nečekat, udělat to hned teď a udělat také všechno pro to, aby zúžil prezidentovi tu možnost té svévole, což je možné energickým a společným postupem.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Takhle, ta opozice opozice, to podle mě fakt udělat musí. To by popřeli princip opozice, opozice přece se musí snažit nahradit vládu, která je a teď je ta opozice v podstatě silnější, než je vládní koalice, pokud ti komunisti to teda opravdu vypoví, já jsem viděl úplně mimozní ministryni financí, která říkala, že čeká na to jednání. A že ty body, který namítají komunisté, už jsou většinou plněny nebo splněny, a že věří, že si to jako vysvětlí, to říkala do kamer Český televize.

Miroslav KALOUSEK, bývalý poslanec /TOP 09/

Ministryně financí, která, o které, a bylo to hodně o ní, vyšla včera výroční zpráva NKÚ. Já nikoho nenabádám k sebevraždě, to byl nebylo ani lidské, ani křesťanské, ale prostě odpovědný císařský důstojník by si prohnal kuli hlavou. Prostě ta zpráva NKÚ je jednoznačnou obžalobou naprosto nezodpovědného odpudivého hospodaření, na které budeme těžce doplácet, a ministryně financí je spolu s premiérem jedním ze dvou největších viníků. Já vůbec nechápu, kde ona bere tu odvahu teď něco vůbec říkat. Místo aby se omlouvala a odstupovala.

Jaromír SOUKUP, moderátor

2 poznámky, protože za a) ta zpráva NKÚ potvrdila to, co jsme říkali ve třetím nebo druhém dílu těchto hovorů. Říkal jste to vy, že stoupající deficit, který je odůvodňován veřejně tím, že se proinvestováváme z krize, a že zvýšené výdaje státního rozpočtu, a ten deficit samotný je de facto způsobem zvýšenými výdaji souvisejícími s kompenzacemi a výdaji s korona, krizí prostě není pravda. A NKÚ řekl, že polovina z toho deficitu. Je použita na běžné, běžné výdaje státu, včetně sociálních transferů. A s koronakrizí vůbec nesouvisí. A tím potvrdil vaše slova. Že my bychom ten deficit měli tak jako tak, pokud by nedošlo současně k nějakému dramatickému zvýšení příjmů státního rozpočtu, ale to jako nevím, jak by se stalo.

Miroslav KALOUSEK, bývalý poslanec /TOP 09/

Ale to není zdaleka jenom o mých slovech, to sem neříkal jenom já. To říkala prostě celá řada expertů, že to tak je, ta zpráva věcně není žádným překvapením, protože celá řada nezávislých expertů to opravdu říkala. To, co je na tom pozitivní je, že tady pořád existuje nezávislá instituce, která to opravdu konstatuje, včetně toho, jak ta vláda obelhává lidi, že to bylo kvůli covidu. No nebylo, polovina těch výdajů z těch 291 miliard byla na volební dárečky. To, co v té zprávě není, a to co k vám můžu dodat, protože já to počítám průběžně, že letošní rok, na letošní rok byl schválen deficit 320 miliard, vláda požádala o navýšení, o 180 na 500 kvůli covidu. Říkala, to je kvůli covidu.

Jaromír SOUKUP, moderátor

No, ale byla to blbost, protože viděli jsem, že nejméně 130 z těch 180 je...

Miroslav KALOUSEK, bývalý poslanec /TOP 09/

Těch 180 miliard je na COVID, 67. Ten zbytek jsou zase jenom předvolební dárečky.

Jaromír SOUKUP, moderátor

No, ty kompenzace snížení těch daní...

Miroslav KALOUSEK, bývalý poslanec /TOP 09/

Jsou to předvolební dárečky a tam je ten problém, že až porazíme COVID, nepochybuji, že ho porazíme. Tak ty výdaje nezmizí, když se přelijí do těch dalších.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Zůstanou stejný, a pokud se nestane zázrak, dramatické zvýšení ekonomického výkonu, tak nás zname, tak nás čeká pouze dramatické zvyšování daní, protože nějakým způsobem se to kompenzovat musí, takhle to je, že jo.

Miroslav KALOUSEK, bývalý poslanec /TOP 09/

To dramatické zvýšení výkonu se stát nemůže. I to můžeme najít v té zprávě NKÚ. Ono je velmi poctivá po jednotlivých sektorech, to není jenom o veřejných financí. Tam se dočteme, že Polsko je 4× rychlejší ve stavění dálnic, byť není nijak dramaticky rychlé, ale furt je 4x.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Digitalizace taky nějak není nic.

Miroslav KALOUSEK, bývalý poslanec /TOP 09/

Za digitalizaci jsme utratili desítky miliard. Ono to není nikde vidět. Vláda, vláda zvýšila počty státních zaměstnanců o desítky tisíc a taky to není nikde vidět, a to ty nešťastný lidi platěj, a nic z toho nemají, takže ta zpráva NKÚ má 2 obrovský významy. Zaprvý je to obžaloba neschopnosti této vlády. Naprosto jednoznačná a na tvrdých datech. Za druhé, a to je ještě závažnější. Je to jasná výzva pro jakoukoliv vládu příští, protože když chcete něco spravit, tak musíte nejdřív pojmenovat pravdu. Ta zpráva NKÚ pojmenovává pravdu a spravovat to nebude vůbec jednoduché.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Je to. Je to jasný. Je to pravda. To NKÚ tam konstatuje věci, který nejsou nějak agresivní, jsou vždycky podloženy.

Miroslav KALOUSEK, bývalý poslanec /TOP 09/

Fakty.

Jaromír SOUKUP, moderátor

S těmi daty, já nemám nejmenší pochybnost o tom, že NKÚ nemá zapotřebí si selektivně vybírat nějaké data, a tím podpírat svá tvrzení, ono to tam zpráva vypadá opravdu jako důvěryhodně dobře. Já jsem ta data nekontroval, ale komu už bych měl věřit, když ne NKÚ. A jako obžaloba vlády to skutečně je jo. A zpochybnění těch manter, co se týká státního rozpočtu tam skutečně je. Já jsem dlouhodobě alergický na to proinvestovávání se krize, protože žádný proinvestovávání tady není. Měli jsme nějakej seznam investičních projektů. Říkalo se tomu Národní plán obnovy nebo Národní investiční plán nebo něco podobnýho, ale to bylo v podstatě slohový cvičení. Podle toho se prostě nepostupuje, nic jiného se nedělá. Financují se pouze ty stavby, které už byly naplánovány, které mají povolení stavební a všechny tyhle ty administrativní náležitosti a nic jiného se v zásadě jako nedělá jo.

Miroslav KALOUSEK, bývalý poslanec /TOP 09/

My rozhodně se z krize nedostáváme promyšlenými investicemi do budoucnosti. My to heslo proinvestovat se krize, což samo o sobě je docela kontroverzní, já bych se za něj nepostavil, ale dobře. Kdybysme si řekli, že se chceme z krize proinvestovat, no, tak to tahle vláda nedělá. Tato heslo používá jenom zástěrku k tomu, aby mohla poskytovat dotace vybraným subjektům.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Možná by to chtěla, ale oni toho nejsou denně schopni jo.

Miroslav KALOUSEK, bývalý poslanec /TOP 09/

No není, tak ono...

Jaromír SOUKUP, moderátor

Nejde takhle rychle zařídit...oba dva jsme seděli na ministerstvu a víme, že prostě, pokud se rozhodnu investovat do staveb, různých projektů stavebních infrastrukturních, tak se to za půl roku nedá udělat.

Miroslav KALOUSEK, bývalý poslanec /TOP 09/

Ale oni se hlavně rozhodli dotovat ty, které dotovat chtějí. Z krize se možná můžete proinvestovat, možná taky ne, ale určitě se nemůžete prodotovat, zvlášť když chcete dotovat vybrané subjekty, zejména Agrofert. Takhle se z té krize nemůžeme dostat.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Pamatujete, jak jsem tady na posledního ve třetích hovorech jsem tady tak seděl a tak jsem se chvilku zamyslel a říkal jsem. Vydrží tahleta vláda, možná se to dalo říct, že to byla otázka z nouze, ale nebyla to, protože těch střípků, které se takhle skládají už je takový množství, že já to považuju skoro za jako nemožný.

Miroslav KALOUSEK, bývalý poslanec /TOP 09/

Ona.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Totiž ještě dojdeme k jednomu tématu korupčnímu, ale to, to ještě...

Miroslav KALOUSEK, bývalý poslanec /TOP 09/

Ona možná vydrží, ale pokud vydrží tak je to jenom výraz totální bezradnosti a alibismu veškeré opozice, pokud ta vláda skutečně ztratíte tu většinu. Já si myslím, že prostě opozice, ztratí-li vláda většinu ve sněmovně, že opozice nemá právo nekonat. Pokud ten, kdo nebude chtít konat, tak ten se prostě přihlásí k tomu, že chce držet Babiše u moci. Z nějakého politického kalkulu, který nemá vysvětlení, znovu opakuji, kdyby končil Miloš Zeman v září, tak ale dobře, počkáme do října, až tam nebude Miloš Zeman, ale on tam bude ještě rok. To znamená není jediný důvod pod záminkou, že ten Zeman si něco vymyslí, tu agónii prodlužovat. Tahle tahle vláda zabíjí lidi, okrádá stát, ochuzuje nás a nemá být o den déle, než je tam..

Jaromír SOUKUP, moderátor

To okrádání státu a nezvládne...

Miroslav KALOUSEK, bývalý poslanec /TOP 09/

Ne státu, nás.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Jasně.

Miroslav KALOUSEK, bývalý poslanec /TOP 09/

Nás, mě a babičku.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Stát žádný peníze nemá, mají je ty daňoví poplatníci a stát je má řádně spravovat. Potíž je v tom, že tenhle stát je opravdu řádně nespravuje. Ty státní finance, a je to potvrzené NKÚ, v dobrém stavu nejsou a opozice má povinnost podle mě jako konat a já jsem teda překvapen, já jsem překvapen, že dodneška a je tady středa odpoledne, jsem neviděl nějaký zvláštní výrazy opozice k tomu, že se tedy pokusí, pokusí vyslovit nedůvěru vlády a tak. Pokud vím, jenom Marian Jurečka celkem otevřeně řekl, že by bylo dobré rozpustit sněmovnu, aby se ty volby konaly jako předčasné do konce června, což je jako rozumná věc, a tom jsem se tady, o to se tady hovořilo, ale jinak nějak unisono ta opozice jako nezní.

Miroslav KALOUSEK, bývalý poslanec /TOP 09/

To je věc, která mě trápí, protože si myslím, že mezi těmi opozičními lídry je mnoho těch, který více kalkulují na svůj volební úspěch, než na okamžitá opatření ve prospěch České republiky. To se bohužel netýká jenom vlády, to se týká i opozice. Já bych si přál, kdyby ta opozice se tady vzpamatovala a jednoznačně si uvědomila, že jsou samozřejmě, jako jít dneska vyslovit nedůvěru vládě, rozpustit sněmovnu, jít do voleb, to všechno s sebou nese velká rizika. To ano, ale jsou pořád menší, než nechat toho Babiše vládnout až do října, pak ho nechat Babišem pověřit a protahovat to. Prostě každý den, o který tohle agónii zkrátíme, bude ve prospěch České republiky.

Jaromír SOUKUP, moderátor

No tak souhlasím. Ještě je tady 1 střípek, který mě jako naštval já se přiznám, a to jsou ty uniklý poznámky Jaroslava Faltýnka jo. Víte ono to působí jako legračně, celá ta historie vypadá, že Seznam zprávy.cz, Janek Kroupa se dostali k poznámkám z nějakýho důvodu nebo takovýmu deníku, kde si Jaroslav Faltýnek pečlivě popisoval věci jo, nevíme přesně, jak se to dostalo k těm novinářům ale Janek Kroupa tvrdí, že prostě po té schůzce na Vyšehradě začali pátrat a nějakým způsobem se k tomu dostali, zlí jazykové tvrdí, že to dala, že jim to dala bývalá přítelkyně Jaroslava Faltýnka. To já nevím. Prostě nějakým způsobem dostali a zcela evidentně to autentický je. Jaroslav Faltýnek tvrdí, že to jsou blbosti, že si jenom tak jako zapisoval nějaký věci, co ho napadly, nebo kdo mu někdo, který mu někdo něco řekl, že, že to je tak jako ne nevýznamný. Ale opravdu tam jsou napsaný seznamy zakázek, seznamy jako dotací, poznámky k tomu, že Faltýnek je nějakým skrytým vlastníkem akcií nějaký firmy. On teda popírá, ale takhle, ono to vypadá, že ty kmotři ty, lobbisti z dob ODS, ČSSD, všichni Dalíci a Rittigové, nebo jak se všichni jmenovali, o kterých se říkalo, že tyhle věci dělají, no tak, tak to vypadá, že kmotr se stal předsedou poslaneckého klubu nejsilnější politický strany, takhle to vypadá.

Miroslav KALOUSEK, bývalý poslanec /TOP 09/

Bože můj. Samozřejmě tahleta společnost je pořád stejná. Lidé nezmizeli. K moci, kteří dřív byli napojený na strany, který měly vliv, tak se napojili na stranu, které mají vliv teď, což zejména ANO, to je stejné jako s politickým spektrem. Já, když čtu, že mizí levice, no levice nemizí. Prostě levicoví voliči komunistů a sociálních demokratů se přesouvají k Pirátům a STAN. Prostě ty lidi jsou furt stejný, akorát volej někoho jinýho, takže tohleto je to samý. Tam je jedinej.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Není, protože dřív ty politici byli politici a ty kmotři je nějakým způsobem úkolovali, někde jim asi schovávali peníze, nebo ty akcie, ale ty politici, aspoň tak jsem to pochopil, to takhle jako naprudko nedělali jo. To tak vypadá.

Miroslav KALOUSEK, bývalý poslanec /TOP 09/

No, jak který. Samozřejmě, že před 10 lety v tom šíleném Palermu si nikdo nic takového nemohl dovolit. Ale jestliže pan Faltýnek, druhý muž člověka, který se rozhodl ukrást celý stát. No, tak si myslím, že tohle prostě, tohle je maličkost. To co on dělá, je vůči tomu, co čeho se dopouští jeho šéf, to jsou drobnosti. Vy jste tady, pane Soukupe, několikrát, řekl, já jsem se s váma nechtěl hádat. Ale že Andrej Babiš nešel do politiky kvůli penězům, to já s váma hluboce nesouhlasím. On tam nešel kvůli něčemu jinýmu. Akorát, že si nešel chodit pro provize ze zakázek, což je něco, co si každý umí představit, asi co dělá pan Faltýnek. Ale on slyšel ten stát ukrást celý. Aby, aby si podle, abyste ten stát dělal pravidla, tak jak jemu vyhovují, posílal dotace, tak jak jemu vyhovují, odpouštěl daně, tak jak jemu vyhovují. Takže to v podstatě všechno legální, ale máte ukradený stát. V angličtině se tomu říká state capture, to je něco co on opravdu z velké části dosáhl.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Tady se přeme jo, já. Já tady se přeme, já nevím. Já zase Andreje Babiše tak dobře neznám, ale znám ho, dejme tomu, léta. Vídali jsme se jednou za půl roku zhruba a já jsem si jako opravdu myslel, že tam šel dosáhnout svýho životního vrcholu. To, aby byl známý, aby byl uznávaný, takového toho životního vrcholu, že by šel chránit Agrofert, to jsem si opravdu jako nemyslel.

Miroslav KALOUSEK, bývalý poslanec /TOP 09/

Já jsem, já jsem přesvědčen, že tam on opravdu dosáhlo vrcholu, protože on nikdy nic nebudoval, on řetězil, on se nepřátelsky zmocňoval jedné firmy zadruhé.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Ta vertikální.

Miroslav KALOUSEK, bývalý poslanec /TOP 09/

A v určité fázi se rozhodlo nepřátelsky zmocnit se firmy Česká republika, zařadit ji do svého holdingu. Toto se všechno část za pomoci celé řady, ať už naivních nebo nebo úplatných lidí, se mu to do značné míry povedlo.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Na druhou stranu, nejsou k tomu jako...

Miroslav KALOUSEK, bývalý poslanec /TOP 09/

Ale ne důkazy. Důkazy vidíte každý den.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Jak to?

Miroslav KALOUSEK, bývalý poslanec /TOP 09/

Důkazy vidíte každý den, jestliže evidentně se tady čerpají neoprávněně evropské dotace, a jestliže celá česká státní správa, místo aby hlídala právo a ty neoprávněné dotace, by dobývala zpátky, tak se soud.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Mluvíte o těchto 100 milionech.

Miroslav KALOUSEK, bývalý poslanec /TOP 09/

Nemluvíme, mluvíme, těch 100 000 000 do toho patří a mluvím o mnoha miliardách. Mluvíte.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Počkejte, ale ty miliardy, jdou všem zemědělským podnikům, že jo, ty jsou plošný... Pro ně nemá kontakt.

Miroslav KALOUSEK, bývalý poslanec /TOP 09/

Plošný, plošný jsou, plošný jsou přímí, plošný jsou přímý nároky, ale pak jsou.

Jaromír SOUKUP, moderátor

...ty nenárokový a tam, pokud vím, těch v tom, ale takhle 100 000 000 Kč pro Agrofert je prostě, když plivne...

Miroslav KALOUSEK, bývalý poslanec /TOP 09/

Jednak nejde o 100 000 000, když to spočtete, jsou to miliardy, a jednak velký miliardáři nikdy neřeknou, že 100 000 000 je jako plivne. Kdyby to bylo jako když plivne, tak nechtěl okrást Evropskou unii o 50 000 000 na Čapím hnízdě.

Jaromír SOUKUP, moderátor

To je taky pravda, že to Čapí hnízdo zcela zřetelně je jako.

Miroslav KALOUSEK, bývalý poslanec /TOP 09/

Tyhle pánové dobře vědí, že halíře dělají talíře, a kdyby to nevěděli tak nejsou miliardáři. Oni mají tyhle povahu prostě.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Všiml jste si, že většina českých miliardářů, dejme tomu, z té první desítky nebo dvacítky je těch miliardářů, kteří jsou napojeni na státní regulátory, jinými slovy, že ta politika je pro ně strašně důležitá, ať už jsou to miliardáři v oblasti energetiky, zdravotnictví, a tak a jsou tam...

Miroslav KALOUSEK, bývalý poslanec /TOP 09/

Finančních služeb.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Finančních služeb samozřejmě. Na regulátory, jinými slovy je zřetelné, že ten prostor pro ovlivňování politiky tedy evidentně byl, a je to jako důkaz toho, že to fungovalo dlouhý léta, protože to přece není normální, abysme měli největší počet energetických miliardářů v přepočtu na obyvatele.

Miroslav KALOUSEK, bývalý poslanec /TOP 09/

To máte máte velký kus pravdy. Ono se to netýká jenom České republiky. Podnikatelé, kteří podnikají v ostře regulovaném odvětví, logicky hledají cestu za politickou reprezentací, protože potřebují dobře vycházet s tím regulátorem. Teď je, jako je určitá míra, kdy to ještě není nemravné, protože i ten regulátor by měl vědět, co to jeho prostředí potřebuje na to, aby to pro tu zemi bylo dobře. Pak přichází takový ten křehký vrchol, který se špatně odhaduje, kdy už to přestává být dobře pro tu zemi.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Mimochodem, dobrá poznámka, ty miliardáři, který jsou závislí na tom regulování státem, nebo jsou závislí, prostě jejich byznys to, ten stát výrazně ovlivňuje, jsou taky v podstatě teď monopolním vlastníkama médií. Můžete to být významný nemůžete, nemusí to být významný, ale možná se to posouvá.

Miroslav KALOUSEK, bývalý poslanec /TOP 09/

Já si nemyslím, že to je náhoda, že v okamžiku, kdy Andrej Babiš se rozhodl uchvátit ten stát. A začal tím, že si koupil Mafru, protože je dobře věděl, že musí mít kus mediálního trhu, tak ti ostatní se zalekli a řekli my musíme mít zbraň stejného rozsahu. Pan Dospiva, jeden z těch z těch miliardářů jasně řekl. My musíme mít také atomový kufřík, tak si každý z nich taky koupil kus mediálního trhu, a to je jeden z důvodů, proč jsme dneska situaci, v které jsme, protože 4, 5 z oligarchů. Vás mezi ně nepočítám, i když jste mediální magnát.

Jaromír SOUKUP, moderátor

To je ale mám jenom média, já nic jiného nemám.

Miroslav KALOUSEK, bývalý poslanec /TOP 09/

4, 5 oligarchů, kteří podnikají v regulovaném odvětví, vlastní média. A udělali spolu jakousi dohodu. Drží se navzájem v šachu, když ty vůči mně necháš něco ošklivýho napsat, tak já vůči tobě.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Udělám to, takže to tak dodržuje.

Miroslav KALOUSEK, bývalý poslanec /TOP 09/

Takže, jestli...

Jaromír SOUKUP, moderátor

Mně záleží na tom člověku, na toho mi nesahej.

Miroslav KALOUSEK, bývalý poslanec /TOP 09/

Takže si navzájem o sobě nic špatnýho nepíšou, takže když to vezmeme tak nakonec, což za nás nebylo 70 %, 80 % trhu je na základě týhle dohody oligarchů, no a potom se to pravda říká velmi složitě, těch svobodných kanálů je poměrně málo.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Mimochodem já jsem trošičku byl překvapenej z toho, my jsme tady bavili o tý Český televizi. Víte, co na to, jak to na mě působí, že oni se vyděsili toho politického tlaku, že to, že ta redakce opravdu začíná se chovat trošičku jinak a ale tak to je jenom taková poznámka.

Miroslav KALOUSEK, bývalý poslanec /TOP 09/

Víte. Víte já, já řadu těch lidí osobně znám. Já si myslím, že prostě tam je 99,9 % odvahy a ochoty dělat opravdu dobrou žurnalistiku. Ale když jste 24 hodin pod šíleným existenčním tlakem, tak to by ten člověk musel být svatý, aby nezačal ustupovat a nezačal dělat takovou autocenzuru. Jako říkat, no radši ne, nebo nám zase řeknou, že...

Jaromír SOUKUP, moderátor

A možná jako hele, tak raději ne, protože dáme zase jenom náboje proti...

Miroslav KALOUSEK, bývalý poslanec /TOP 09/

Víte, jak já to dobře znám. Já to dobře znám z vlastní politické strany, pane Soukupe. Já byl jeden z mála politiků v roce 13, který jsem začal tvrdě varovat před tím, co znamená Andrej Babiš pro demokracii v téhle republice. Babišova propaganda proti tomu šla téměř geniálním nápadem. Nemáš nic jiného, než antibabiš. Na to lidi nejsou zvědaví. A dokázali tohle vsugerovat. I většině členů mé vlastní strany, takže já jsem ve vlastní straně, když jsem upozorňoval na to nejzásadnější, tak jsem byl najednou pod strašným tlakem. Tohle neříkej, to by byl zase antibabiš. Já jsem říkal, proboha ale antibabiš musí být každej slušnej člověk, jestli chceme dělat slušnou, nicméně oni tomu tlaku, mí vlastní spolustraníci, tomu tlaku podléhali. Já naprosto chápu, že stejně tomu podléhají i ty novináři v České televizi.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Je to možné...

Miroslav KALOUSEK, bývalý poslanec /TOP 09/

Protože nejsou podmyti..

Jaromír SOUKUP, moderátor

Ale zpátky. No, tak já jsem včera viděl nějakej rozhovor, tam s tím Jankem Kroupou a moc se mi to jako nelíbilo, protože to bylo relativně takový. Nešlo to po podstatě věci, a ptali se, kde jste to vzal a je to důvěryhodný. Akorát já jsem si v té, když jsem to poslouchal ten rozhovor, tak jsem říkal ježišmarja. Vždyť Vít Bárta svého času Věci veřejné vyletěl z vlády po tom, co podobný poznámky jako u Jaroslava Faltýnka vyplavaly napovrch. Dostala to tehdy Mladá fronta DNES a Vít Bárta vyletěl jak střela z té vlády, v podstatě okamžitě, a to ty poznámky Víta Bárty byly obecný, jo. Ano budeme chtít ze zakázek, já nevím, co tam psali lidé, 10 % až budu ministr. A tady ty poznámky jsou úplně ty samý, akorát, že jsou tam konkrétní dotace, konkrétní jakoby věci. Uvidíme co ještě všechno vyplave a ono to vypadá, že to vlastně ty média moc neprožívají, politici už to vůbec prožívají. Andrej Babiš na to řekl, že si to chce nechat vysvětlit, já nevím, co na tom kdo chce vysvětlovat.

Miroslav KALOUSEK, bývalý poslanec /TOP 09/

Zaprvé jsme si řekli, že 70-80 % médií drží ta dohoda těch oligarchů, který chtějí dobře vychází ze státem. To je 1 věc, druhá věc, že se mezitím za těch 10 let, od časů Petra Nečase a Víta Bárty a Mirka Topolánka posunula ta atmosféra tak, že najednou je dneska přijatelné spousta věcí, která dřív nebyla možná. Dřív nebyla možná proto, že dřív si nikdo neukrad celý stát. Dneska. Dneska si Andrej Babiš krade celý stát, všichni se tvářej, že je to normální, když to řeknete, tak vám někdo řekne a máte snad nějaký důkaz, i když to každý vidí každý den.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Já nevím, tady se úplně jako neshodneme, ale řízení toho státu takhle autokratickým systému jo...

Miroslav KALOUSEK, bývalý poslanec /TOP 09/

Proč by, proč by mělo, proč by mělo vadit, že nějakej Faltýnek si přihrál nějakejch 78 milionů domů. No tak.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Uvidíme, co všechno vyplave, ale, ale...

Miroslav KALOUSEK, bývalý poslanec /TOP 09/

Jako jeho šéf dělá 1000× horší věci, a je to v pořádku.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Já vím, ale tohle to v pořádku jako...

Miroslav KALOUSEK, bývalý poslanec /TOP 09/

Samozřejmě, že ne. Já pevně doufám...

Jaromír SOUKUP, moderátor

Nemůžeme mávnout rukou.

Miroslav KALOUSEK, bývalý poslanec /TOP 09/

Já nad tím taky nemávám v ruce a říkám, že se to tvrdě změní. Ale že nemůžeme říkat, že problém v hnutí ANO a ve vládě je Faltýnek, protože Faltýnek dělá jedno promile toho, čeho se dopouští jeho šéf, a jemu šéfovi to vadí, protože Faltýnek udělal něco, co si lidi uměj představovat.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Víte to, já s váma souhlasím, že je ono to vlastně...

Miroslav KALOUSEK, bývalý poslanec /TOP 09/

Jinými slovy Faltýnek vyčítá, pardon. Babiš vyčítá svému Faltýnkovi. To jak blbě kradeš, mi znemožňuje krást chytře. A to mi vadí.

Jaromír SOUKUP, moderátor

A já na to řeknu. Faltýnek podle těch poznámek postupoval přesně stejně jako Babiš, akorát, že v menším. Když premiér prostě odvolává ministra, sahá si do jakýhokoliv rezortu, s čímkoliv si vzpomene, tak Faltýnek se de facto choval úplně stejně, podle těch poznámek, že když šlo o nějakou zakázku, dotaci, ať to bylo kdekoliv. Jmenování ředitele dopravního podniku, smlouvy o reklamě v hlavním městě Praze, dotace z ministerstva školství, tak si tam prostě došel, jo, tak si tam prostě došel, si to pohlídal.

Miroslav KALOUSEK, bývalý poslanec /TOP 09/

A ten problém je, že už to si volič umí představit. Protože Faltýnek mohl ukrást 10 000 000, 10 000 000 si někdo umí představit. Babiš krade desítky miliard, to už si nikdo představit neumí, a proto si nepřeje, aby mu to malí zloději ty jeho velký zlodějiny kazili. V tom je celý problém.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Pane Kalousku. Já si myslím, že po dnešním pořadu dostanu zase nějakou výtku, výtku od Rady pro rozhlasový a televizní vysílání, že sem neobjektivně málo oponentní, a zadruhý...

Miroslav KALOUSEK, bývalý poslanec /TOP 09/

Napište, že za to může Kalousek....

Jaromír SOUKUP, moderátor

Zadruhý si myslím, že jsme si udělali pár nepřátel mezi těma mediálníma oligarchama, ale co se dá dělat.

Miroslav KALOUSEK, bývalý poslanec /TOP 09/

Takový je život.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Takový je život, já vám moc děkuju. Teda vy jste to zahájil ten pořad, tak já ho s dovolením, ukončím. Děkuju vám.

Miroslav KALOUSEK, bývalý poslanec /TOP 09/

Zase příště.