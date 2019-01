Služba iTunes od Applu bude fungovat v televizorech Samsung

Jihokorejský výrobce elektroniky Samsung Electronics v příštích měsících přidá do svých chytrých televizorů aplikaci, která umožní sledovat obsah služby iTunes americké společnosti Apple. Zřejmě jde o první známku, že Apple hodlá svůj televizní obsah distribuovat na zařízeních jiných výrobců.

Vzhledem k tomu, že Apple čelí poklesu odbytu svých zařízení na čínském trhu a světový trh chytrých telefonů je nasycen, Apple se stále více soustředí na segment služeb, který zahrnuje kromě hudby, televize a filmů i vzdálené úložiště iCloud.

Dohoda se Samsungem může být prvním krokem k distribuci nabídky Applu na přístrojích jiných výrobců. Apple vyrábí zařízení nazývané Apple TV, které se připojuje k televizoru, klasický televizní přijímač ale nikdy nevyráběl.

Samsung podle dohody instaluje do svých zařízení aplikaci, která uživatelům umožní procházet a přehrávat filmy a televizní pořady z iTunes a také nakupovat nebo půjčovat si nový obsah. Samsung uvedl, že do televizí přidá software AirPlay 2 od Applu, který majitelům chytrých telefonů iPhone umožní streamovat obsah ze svého zařízení do televizorů Samsung.

Oznámená smlouva se Samsungem je za poslední měsíce už druhá, kterou Apple uzavřel s jinou technologickou společností o poskytování služeb na jejích zařízeních. V listopadu Apple oznámil, že jeho streamovací služba Apple Music bude dostupná na chytrých reproduktorech Echo od Amazonu, přestože Apple prodává svou vlastní řadu reproduktorů HomePod, které reproduktorům Echo přímo konkurují.