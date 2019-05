Televize neodvysílala epizodu seriálu, kde došlo ke svatbě gayů

Televize v americkém státě Alabama odmítla odvysílat epizodu animovaného seriálu, ve kterém došlo mezi dvěma postavami stejného pohlaví ke svatbě. Televize by odvysíláním narušila důvěru rodičů, odůvodnil rozhodnutí její programový ředitel. Zprávu přinesl server Time.

V první epizodě už 22. série populárního dětského seriálu Arthur si jedna z postav, krysa Ratburn, vezme za muže svého dlouhodobého přítele Patricka. Díl byl odvysílán celonárodně už 13. května a na sociálních sítích sklidil ze strany LGBTQ komunity pochvalu.

V Alabama Public Television (APT) se však rozhodli jinak. Místo plánované premiéry pustila jeden ze starších dílů. "I když důrazně vyzýváme rodiče, aby se na televizi dívali se svými dětmi a mluvili s nimi o tom, co se tam odehrálo, tak rodiče zároveň věří, že se jejich děti mohou dívat na ATP bez jejich dohledu. Rovněž víme, že na Arthura se dívají také mladší děti, které nejsou cílovým publikem," řekl programový ředitel televize Mike Mckenzie.

Tvůrci seriálu a jeho hlavní distributor Public Broadcasting Service upozornily televizní stanice o obsahu dílu už v dubnu. Právě tehdy se prý APT rozhodla, že epizodu ve svém programu neuvede, dodal Mckenzie s tím, že ji neplánuje odvysílat ani v budoucnu.

Učitelka Místy Souderová byla jednou z těch rodiček, které byly zklamány z toho, že televize epizodu do éteru nepustila. "Jen chci, aby si má dcera byla vědoma toho, že se tohle děje. Nikdy bych nevěřila, že někdy budu orodovat za svatbu gayů, ale je tomu tak," řekla pro server al.com.

Není to poprvé, co APT vystavila animovanému seriálu stopku za to, že se v něm objevila homosexuální postava. V roce 2005 stáhla televize z programu epizodu spin-offu Arthura - Pohlednice od Bustera, kde pro změnu účinkoval lesbický pár.

Alabama patří k nejkonzervativnějším státům USA. Hned 44 procent obyvatel se identifikuje jako konzervativně smýšlející. Větší poměr už je pouze v sousedním Mississippi, ukázal průzkum společnosti Gallup z roku 2018.