Trump volal po odvolání šéfa CNN, nelíbí se mu co píše

Americký prezident Donald Trump ve čtvrtek na Twitteru tvrdě kritizoval zpravodajskou televizi CNN a napsal, že šéf stanice Jeff Zucker by měl být odvolán. Důvodem je sporný článek z července, ve kterém CNN s odvoláním na nejmenované zdroje uvedla, že Trump předem věděl o schůzce svého syna Donalda mladšího a dalších členů tehdejší Trumpovy kampaně s ruskou právničkou, od které očekávali kompromitující informace o demokratické kandidátce Hillary Clintonové. Trump popírá, že by o setkání předem věděl.

CNN uvedla, že bývalý Trumpův dlouholetý právník Michael Cohen tvrdí, že Trump o schůzce předem věděl. CNN citovala anonymní zdroje, podle kterých je Cohen ochoten podělit se o tyto informace se zvláštním vyšetřovatelem Robertem Muellerem. Ten vyšetřuje možnou konspiraci mezi Trumpovým týmem v kampani a Rusy. Cohen, který se mezitím v srpnu přiznal k finančním podvodům a k manipulacím při financování volební kampaně, Muellerovi spolupráci přislíbil.

Cohenův právní zástupce Lanny Davis v červencovém příspěvku CNN odmítl záležitosti týkající se zmíněné schůzky komentovat. Po Cohenově srpnovém přiznání Davis prohlásil, že materiál CNN se dostal do kolize s oficiálním vyšetřováním. Dodal také, že Cohenův právní tým nebyl oním anonymním zdrojem. Poté v rozhovoru s listem The Washington Post odmítl pravdivost zprávy CNN potvrdit a také vycouval z tvrzení, že by Cohen mohl poskytnout Muellerovi informace, které by ukazovaly, že Trump o schůzce předem věděl. Nakonec Davis v pondělí serveru BuzzFeed řekl, že byl tím anonymním zdrojem CNN, čímž popřel svá předchozí tvrzení.

Spoluautor zprávy je slavný Carl Bernstein



CNN si za původní zprávou nadále stojí a výzvy ke stažení materiálu odmítá. Podle portálu Business Insider je televize připravena informace opravit, pokud se ukážou jako nepravdivé, což ale teď není možné ověřit. Televize také uvedla, že Davis nebyl jediným z hlavních zdrojů.

Právní experti se shodují, že Davisův názorový obrat může Cohena značně poškodit, neboť tak vznikají pochyby o Cohenově důvěryhodnosti.

Jedním z autorů sporné zprávy CNN je Carl Bernstein, který spolu s kolegou Bobem Woodwardem sehráli klíčovou roli v politické aféře Watergate. Ta vedla k rezignaci amerického prezidenta Richarda Nixona. Bernstein s Woodwardem za investigativní žurnalistiku v aféře Watergate získali prestižní Pulitzerovu cenu.

Trump nyní na Twitteru Bernsteina označil za člověka, který žije v minulosti a přemýšlí jako zdegenerovaný pošetilec. "Vymýšlí si příběh za příběhem a celá země se mu směje," napsal Trump. Své příznivce také varoval, aby nečetli zprávy, které se opírají o výpovědi anonymních zdrojů, neboť to jsou výmysly.