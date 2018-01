VLIVNÍ: Znárodnění Českého rozhlasu? To nedopustím, říká René Zavoral

Hostem premiérového dílu VLIVNÝCH s Alex Mynářovou bude generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Moderátorka se jej zeptala nejen na budoucnost koncesionářských poplatků, ale také na to, co říká návrhům politika Tomia Okamury na znárodnění veřejnoprávních médií.

Některou ze stanic Českého rozhlasu si denně naladí přes jeden a půl milionu posluchačů. To z tohoto veřejnoprávního média dělá pořádně silného hráče, který má vliv na veřejné mínění i stav ve společnosti. Je tedy pochopitelné, že si ho čím dál více všímají i politici.

Naposledy to byl například Tomio Okamura, který navrhl zestátnění veřejnoprávních médií. S tím ale absolutně nesouhlasí generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Podle něj by to byl návrat do nejhlubšího komunismu, kterému bude bránit vlastním tělem.

René Zavoral nechal Alex Mynářovou nahlédnout do svého soukromí. A také se vyjádřil k mnoha ožehavým tématům dnešních dnů.

Sledujte pořad VLIVNÍ s Alex Mynářovou v úterý 23. ledna od 23 hodin na TV Barrandov.