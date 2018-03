Vysvětlete, proč se Česká televize nechová transparentně! chce šéf TV Barrandov Soukup

Pořad Kauzy Jaromíra Soukupa bude i dál pokračovat ve snaze přimět Českou televizi k tomu, aby stejně jako všechny ostatní instituce financované z veřejných zdrojů, začala zveřejňovat nezačerněné smlouvy v registru smluv. Jaromír Soukup chce od ředitele České televize Petra Dvořáka vysvětlení, proč se nechová televize veřejné služby transparentně.

V posledním díle Kauz Jaromíra Soukupa vyzval opět generální ředitel TV Barrandov bývalého šéfa TV Nova a současného ředitele České televize k tomu, aby přestal začerňovat smlouvy, které tato stanice dává do registru smluv. V průběhu vysílání pak názorně ukázal náhodně vybraných 15 smluv, které uzavřela Česká televize se svými partnery a které jsou víceméně celé začerněné. Podobné chování je podle generálního ředitele TV Barrandov výsměchem jak registru, tak i občanům, kteří na provoz televize každý měsíc přispívají částkou 135 korun.

Ke stížnostem České televize a jejích příznivců na to, že v průběhu vysílání pořadu Kauzy Jaromíra Soukupa nedostává prostor k vyjádření i druhá strana, pak TV Barrandov uvedla, že tento formát není zpravodajstvím, na který se vztahuje zákonný požadavek na vyváženost vysílání. "Všechny údaje a informace, které používáme v našem pořadu, jsou podložené dokumenty a důkazy, které jsou nerozporovatelné. I kdybych si do studia pozval druhou stranu, tak opravdu nevím, o čem bych si s nimi povídal? Lze snad nějak rozporovat fakta, které diváci vidí na vlastní oči díky tomu, že jsem vytiskl začerněné smlouvy přímo z registru?" dodává na otázku po vyváženosti Jaromír Soukup. A pak doplňuje: "A argumentovat tím, že zveřejnění smlouvy by bylo konkurenční nevýhodou nepovažuji za správné. Česká televize nemá podle zákona o České televize být konkurencí komerčním stanicím. Její úloha je přece úplně jiná."

Formát pořadu Kauzy Jaromíra Soukupa je postavený na tom, že odhaluje a popisuje bez jakékoliv cenzury neplechy ve společnosti a upozorňuje na nepravosti, které se v Česku dějí. Kauzy Jaromíra Soukupa nejsou diskusním pořadem. Hlavním cílem tohoto pořadu je ukázat divákům, že je na českém trhu televizní stanice, která se nebojí odhalovat nepravosti. Při přípravě tohoto pořadu si TV Barrandov byla vědoma toho, že zčásti bude suplovat službu, kterou by měla správně dělat veřejnoprávní stanice. "My jsme rádi, že Česká televize v tomto formátu neplní svoji povinnost a umožnila nám přijít na trh s pořadem, který u diváků sklízí mimořádný úspěch." vysvětluje strategii TV Barrandov Jaromír Soukup.

I v dalším díle pořadu Kauzy Jaromíra Soukupa se ve středu bude TV Barrandov věnovat dění v České televizi a zaměří se na personální propojení dodavatelů obsahů a jednotlivých lidí ve sportovní redakci České televize. Stejně jako dosud přitom v centru pozornosti Jaromíra Soukupa nebude samotný obsah vysílání, ale opravdu pouze ekonomické věci, které navozují pocit korupce.