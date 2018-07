Novináři nepřátelé lidu? Vydavatel Trumpovi pořádně vynadal

Vydavatel prestižního amerického listu The New York Times vyzval na nedávné schůzce prezidenta Donalda Trumpa, aby přestal novináře označovat za nepřátele lidu. A. G. Sulzberger o setkání v Bílém domě, jehož obsah měl původně zůstat soukromý, informoval v neděli poté, co o ní sám prezident napsal na twitteru. Trumpovi podle svých slov řekl vydavatel i to, že jeho rétorika povede k násilí na novinářích.

"Řekl jsem prezidentovi přímo, že si myslím, že jeho rétorika nejenže rozděluje, ale je stále více nebezpečná," řekl Sulzberger, který se vydavatelem NYT stal na počátku letošního roku.

Schůzka zástupce prestižních novin s americkým prezidentem, která se uskutečnila již 20. července, měla být podle původní dohody bez výstupů. Sulzberger se o ní rozhodl informovat poté, co podle něj Trump dohodu porušil a o setkání v neděli napsal v jednom ze svých tweetů.

"Měl jsem v Bílém domě velmi dobrou a zajímavou schůzku s A. G. Sulzbergerem, vydavatelem The New York Times. Strávili jsme spoustu času povídáním o ohromném množství falešných zpráv, která média vydávají a o tom, jak se falešné zprávy přeměnily do fráze 'nepřítel lidu'. Smutné!" napsal Trump na twitteru po setkání se Sulzbergerem.

Had a very good and interesting meeting at the White House with A.G. Sulzberger, Publisher of the New York Times. Spent much time talking about the vast amounts of Fake News being put out by the media & how that Fake News has morphed into phrase, "Enemy of the People.” Sad!