Muž si objednával z USA prudké jedy, soud mu udělil 6 let vězení

Krajský soud ve Zlíně ve středu uložil sedmadvacetiletému muži z Uherskohradišťska, který si podle obžaloby objednával z USA prudké jedy, šestileté vězení a zabezpečovací detenci. Za pokus o teroristický útok a nedovolené ozbrojování hrozilo duševně nemocnému muži až 15 let vězení. Soud jej však uznal vinným z pokusu o obecné ohrožení a pokusu o přechovávání omamné a psychotropní látky a jedu, trestní sazba je v tomto případě tři až osm let. Rozsudek není pravomocný. Žalobce si ponechal lhůtu pro případné odvolání, obžalovaný se hlavního líčení nezúčastnil.

Z vypracovaného znaleckého posudku z oboru psychiatrie vyplývá, že muž trpí paranoidní schizofrenií. Podle znalce Petra Nedomy však u něj nemoc byla v době spáchání skutku v remisi, to znamená, že nevykazovala žádné příznaky. Obžalovaný podle znalce ale trpí také těžkou disociální poruchou osobnosti, která byla pro jeho trestnou činnost zásadní. "Nebezpečnost (muže) z psychiatrického hlediska je poměrně značná, vysoká," uvedl ve středu znalec.

Obžalovaný v přípravném řízení vinu odmítl. Tvrdil, že s pomocí jedů chtěl spáchat sebevraždu. Ve vězení si nyní odpykává trest za násilnou trestnou činnost. Policii se ho podařilo vypátrat i díky spolupráci s americkým Federálním úřadem pro vyšetřování (FBI).

Množství mohlo zabít až stovku lidí

Podle obžaloby si muž na přelomu let 2017 a 2018 objednal ve dvou případech na běžně nedostupné části internetu, takzvaném darknetu, prudké jedy dimethylrtuť a abrin. "Bylo jednoznačně vyvráceno, že obžalovaný chtěl s těmito látkami spáchat sebevraždu. Množství, které si objednal, mohlo zabít desítky až stovky lidí," uvedl ve své závěrečné řeči státní zástupce Marek Vagai. Navrhl muže potrestat alespoň pěti lety vězení, po odpykání trestu by podle něj měl být umístěn do zabezpečovací detence. Jeho pobyt na svobodě považuje za vysoce nebezpečný, což ve středu uznal i soud.

Podle předsedy trestního senátu Jiřího Dufka byly ampulky s jedy přepravovány v dětské hračce a hodinách. Při případném rozbití ampulí mohlo podle něj dojít k ohrožení mnoha lidských životů. Policie však zásilku vystopovala a látky vyměnila za neškodné. Pozdější zkoumání odhalilo, že neškodné byly i původně odeslané látky. O tom však obžalovaný nevěděl, měl za to, že doma schraňuje skutečné jedy.

Soudce dále uvedl, že ke spáchání terorismu, ze kterého byl muž obžalovaný, nedošlo. "Terorismus předpokládá úmysl poškodit ústavní zřízení, což podle našeho názoru nebylo naplněno ani v nejmenším," řekl Dufek.

Žalobce muže označil za patologického hráče, který potřeboval peníze. Motiv, který muže vedl k objednání jedů, byl tedy podle něj finanční.

Obhájkyně obžalovaného Jana Rejžková odmítla, že by se její klient pokusil o terorismus. Navrhla trestní stíhání zastavit, neboť obžalovaný podle ní není pro závažnou duševní poruchu a duševní nemoc schopen vykonat žádný trest. Také ona navrhla muži uložit zabezpečovací detenci.