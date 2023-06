Nerovný souboj stát versus občan

Za rohem jsou prázdniny, čas krásných dní, ale i nástrah, hlavně pro děti. O nich si přečtete více v příštím vydání tištěného časopisu TÝDEN, ale nedá mi to a musím vám sdělit, co mě v této souvislosti doslova udeřilo do očí. Jde o zprávu ministerstva zdravotnictví, které prý vypracuje metodický pokyn, aby rodiče mohli být s dětmi v nemocnicích, když je jejich ratolest hospitalizována.



Právo rodičů být s dítětem při hospitalizaci přitom vyplývá ze zákona už dávno. Ministerstvo potřebu metodického pokynu ale vysvětluje tím, že zmíněné právo není dodržováno, protože každá nemocnice si ho vysvětluje po svém a je tedy potřeba vše sjednotit.

Takže si to shrňme: pokud stát něco nařídí občanům, ti to musí splnit okamžitě. Naopak když mají státní instituce něco vůči občanům plnit, musí se k tomu ještě čekat na metodický pokyn, který naplňování tohoto práva vymůže. Nemůžu si pomoci, ale je to jako u hloupých na dvorku, když startují motorku.

Jaromír Soukup