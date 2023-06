Nevyspalý lékař, špatný lékař

Česká lékařská komora vydala alarmující zprávu: v 97 procentech českých nemocnic se porušuje zákoník práce.



Délka směny podle zákoníku práce může mít dvanáct hodin, průměr je ale podle průzkumu komory 26 hodin. Lékaři pracují průměrně 77 hodin týdně, ačkoli zákoník stanoví maximálně 35 hodin týdně.

Týká se to nemocnic bez ohledu na to, kdo je vlastní - ať to jsou soukromí provozovatelé, kraje, nebo dokonce samo ministerstvo zdravotnictví.

Pokud lékař po noční službě, kdy musí třeba operovat nebo má směnu na urgentním příjmu, slouží poté ještě celý následující den, je samozřejmě vyčerpaný, což s sebou nese riziko pro něj a logicky také pro pacienty. Určitě nechcete, aby vás ošetřoval přepracovaný, vystresovaný a unavený lékař.

Česká lékařská komora ještě upozornila, že zhruba třicet procent absolventů lékařských oborů - ať už vysokoškolských, nebo středoškolských - do zdravotnictví vůbec nenastoupí. Důvodem mají být lepší peníze za podobnou práci například pro farmaceutické a různé výzkumné zahraniční firmy.

K tomu mám jednu poznámku: farmaceutické firmy platí a vždycky budou platit lépe, protože lékaři, jejich platy a provoz zdravotnictví jsou financovány ze zdravotního pojištění, které má logicky nějaké limity.

U nás se to však na rozdíl od Slovenska neřeší. Velkou část studujících i lékařů v Česku dosud tvořili Slováci. U našich východních sousedů ale v poslední době došlo k výraznému nárůstu platů lékařů a i dalšího zdravotnickému personálu, takže slovenští zdravotníci již nebudou mít důvod chodit za prací k nám. Absolvent na Slovensku má asi o deset až 15 procent vyšší plat, po atestaci o čtyřicet až padesát procent.

Neradostná čísla o zdravotnictví slyšíme mnoho let. Lékaři ani další zdravotnický personál se špatným poměrům razantně nepostavili. Řekl bych, že na politici trochu spoléhají na to, že lékaři nezačnou stávkovat, neohrozí naše zdraví a chod nemocnic, protože složili Hippokratovu přísahu a jsou to slušní lidé. Bylo by ale dobré, kdybychom se k nim chovali slušně a dokázali jejich práci ocenit.

Jaromír Soukup