Nové dresy fotbalové reprezentace - konec světa ne, otázka proč ano

Před nedávnou dobou představila česká fotbalová reprezentace nové dresy - odvážné, nové, dravé, jak kampaň uvádí. Pro veřejnost spíše jen nepochopitelně žluté. Pojďme se na problematiku nové sady dresů podívat detailněji.

Spousta fanoušků jistě pociťovala dejá vu. Je to totiž v podstatě jen rok zpět, co revoluční změnu na dresech představila také reprezentace hokejová. Tehdy z hokejových dresů zmizel státní znak, který byl nahrazen jakýmsi znakem Českého hokeje. Asi lze objektivně napsat, že dresy tehdy sklidily výsměch. A co hůř, do svých dresů se pustili i čeští reprezentanti Petr Mrázek nebo David Pastrňák.

Postupem času hlasy kritiků i vzhledem k solidním výsledkům reprezentace utichaly. Lidé si zkrátka zvykli. Překvapilo by mě, kdyby ti, co stojí za novými dresy fotbalové reprezentace, nezmapovali nejdříve, jak se povedl hokejový přechod. Před rokem by asi celou situaci vyhodnotili jinak, ovšem jak už jsem zmínil, kritika utichla a opět se sledovalo především, co český národní tým předvádí na ledě.

Také uvedení nových fotbalových dresů vzbudilo vlnu emocí. Asi lze konstatovat, že se činovníci poučili, neboť série fotografií jednotlivých reprezentantů v nové venkovní sadě značně omezila možnost kritiky z vlastních řad. Za povedené lze určitě považovat i představovací video:

Kdo o to stojí?

Internetová kritika určitě také utichne. Ovšem stejně se nezbavím otázky proč? Kdo je ten, kdo stojí o to, aby český národní tým hrál ve žlutém, respektive, když vzpomeneme na hokej, kdo stojí o to, abychom nehráli v dresech se státním znakem?

Chápu inovace, jenže jsou inovace a inovace. Proč se mění zaběhlé standardy, které spoustu let nikdo nekritizoval? Nechápu třeba ani, proč se měnila fotbalová pravidla - nyní může gólman rozehrávat při výkopu od brány spoluhráči ve vlastním vápně, naopak při standardních situacích nelze prodlužovat zeď bránícího celku. Proč? Však vše fungovalo. Stejně jako u dresů české fotbalové či hokejové reprezentace.

Ne všechny inovace přitom jsou špatné. Tak například, když se na slovenských hokejových dresech objevil text slovenské hymny - vkusné, jednoduché, nerušící, národní. Na gymnáziu na výtvarné výchově jsem jako závěrečnou práci odevzdával návrhy dresů jednotlivých hokejových reprezentací a mým cílem bylo právě vkusně inovovat. Výsledek práce byl po stránce výtvarné odstrašující, nikdy by mě ale nenapadlo vykašlat se na národní barvy - to je základ.

Proto si myslím, že i venkovní sada české fotbalové reprezentace mohla projít mnohem vkusnější inovací. Co třeba modré dresy? Nějaký zajímavý detail třeba národního symbolu? Žlutozelená barva na mě dobrý dojem prostě neudělala. Uvidíte ale, že s odstupem času se bude zase mluvit jen a pouze o výsledcích, nikoliv o dresech. Tak si přejme, ať se změní téma diskuze třeba hned po duelu s Kosovem, v němž si Češi mohou definitivně zajistit postup na mistrovství Evropy.

Adam Kolář