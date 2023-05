Ojetiny zdražují, šly nahoru o deset procent

Průměrná cena ojetých aut prodávaných na českém trhu se v prvním čtvrtletí meziročně zvýšila o deset procent na 299 000 Kč. Za nárůstem stálo především zdražování levnějších či průměrně drahých aut, tedy těch, o která byl největší zájem. Vyplývá to z analýzy společnosti Cebia.



Stáří prodávaných aut meziročně kleslo o půl roku na devět let. Příčinou byl vyšší podíl tuzemských ojetin, jejichž věk byl v průměru 7,2 roku, zatímco průměrný věk aut se zahraničním původem byl 10,6 roku.

Podíl aut s českým původem se meziročně zvýšil o pětinu na 48,5 procenta trhu. Naopak podíl aut z Německa klesl z 23 procent na 20 procent. Meziročně menší podíl zaujímaly také vozy z Itálie či Rakouska, ale naopak podíl aut se slovenským původem v posledním roce neustále roste.

Počet aut dovezených ze zahraničí v letošním roce meziročně poklesl o 10,6 procenta na 39.422 vozů. Letošní dovozy navíc podporují zvyšující se stáří vozového parku, protože se zatím dovážela auta v průměru o tři čtvrtě roku starší než loni ve stejném období. Průměrné stáří nově dovezených ojetých aut bylo 11,2 roku. Narostl zejména podíl aut starších 15 let, který vzrostl o 2,7 procentního bodu na 24,95 procenta.

"Je alarmující, že každé čtvrté dovezené auto je starší 15 let. Průměrné stáří vozového parku v kategorii osobních vozů nadále roste a v prvním kvartálu už dosáhlo hranice 16 let. Neustále se zvyšující věk aut má negativní vliv na bezpečnost provozu na českých silnicích," uvedl ředitel Cebie Martin Pajer.

Podle analýzy skupiny Aures Holdings se na trh s přibývajícím počtem nových aut dostává i více ojetin, včetně zánovních vozů do pěti let stáří a 50 000 najetých kilometrů. Zatímco v roce 2022 jich český sekundární trh v prvním čtvrtletí nabídl 22.843, letos jich bylo 24 311, tedy o 6,4 procenta více.

Průměrně měla prodávaná auta letos najeto 151 000 km, což je meziročně prakticky beze změny. U prodejců pak vozy zůstávaly 65 dní, což znamená, že se auta meziročně prodávala o čtyři dny rychleji. Vozy s certifikátem původu se prodávaly o 11 dní rychleji.

Nejprodávanějšími modely byly opět Škoda Octavia a Škoda Fabia. Na třetím místě se umístila Škoda Superb, která oproti loňskému roku vystřídala Volkswagen Golf. Nejvíce se letos prodávala opět auta s motorem na naftu (49,9 procenta). Podíl aut s benzínovým pohonem činil 46,2 procenta. Podíl elektroaut se zvýšil z 0,48 procenta na 0,83 procenta trhu. To znamená, že každé zhruba 120. auto mělo pohon na elektřinu.