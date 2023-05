Miroslav Kalousek o zbytečném zadlužování a vládě, co by měla šetřit. A nedělá to!

V novém podcastu si Jaromír Soukup popovídá s Miroslavem Kalouskem. Bývalý český politik, spoluzakladatel a bývalý předseda TOP 09 a předtím KDU-ČSL. Navíc dvojnásobný ministr financí. Málokdo má lepší přehled o tom, co je dobrého nebo špatného na aktuální finanční politice Fialovy vlády. A do toho si začne premiér vyměňovat veřejně s guvernérem ČNB Alešem Michlem názory na to, kdo za inflaci vlastně může. No perfektní téma do diskuze v podcastu.

Sledujte podcasty Jaromíra Soukupa na populárních platformách Spotify, Apple Podcasts a Google Podcasts.