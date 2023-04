Půlmaraton Praha odstartoval letošní běžeckou sezónu

1. dubna se na Půlmaratonu Praha 2023 sešly tisíce nadšených běžců, a odstartovaly letošní sérii závodů RunCzech. Den konání závodu byl zároveň 150. výročím založení Mattoni, jednoho z titulárních partnerů závodu.



Značka Mattoni, jež v letošním roce slaví 150 let od svého založení, je partnerem série českých běžeckých závodů pod hlavičkou RunCzech už mnoho let. Již její zakladatel Heinrich Mattoni se zajímal o dění ve společnosti a aktivně se do něj zapojoval. Společnost Mattoni 1873 dodnes hrdě kráčí v jeho šlépějích. "Naší bohaté a úspěšné historie si nesmírně vážíme. Stejně, jako náš zakladatel však neustále hledáme nové a lepší cesty kupředu. Proto jsme nadšení, že jsme v den 150. výročí založení naší společnosti mohli podpořit právě závod, který odstartoval celou letošní běžeckou sezónu. Věříme, že, stejně jako dnešní závodníci, i my budeme mít dostatek vytrvalosti, abychom mohli přinášet kvalitní pitný režim nejen sportovcům alespoň dalších 150 let," říká Eva Straškrábová, brand manažerka Mattoni.

Na start zcela vyprodaného prvního závodu letošní sezóny se postavilo téměř 12 tisíc sportovců. Cílovou pásku Půlmaratonu Praha 2023 jako první protnul Keňan Roncer Kipkorir Konga, který 21,0975 km dlouhou trať zaběhl v čase 59:43. Z žen si zlato odnesla Irine Jepchumbaová Kimaisová se skvělým časem 1:06:00. Mezi Čechy dominovali Moira Stewartová a Patrik Vebr.

Další závody již v květnu

Nezdatnější běžci mohou změřit své síly již 7. května na maratonské trati v Praze. V rámci unikátního závodu The Battle of the Teams nebudou bojovat pouze o nejlepší osobní čas, ale i o umístění týmu, za který závodí.

Poté se závody již tradičně přesunou do krajských měst v rámci série Mattoni 1/2Maratonů. První zastávkou budou Karlovy Vary, domov minerální vody Mattoni, kde se závod uskuteční 20. května. Pokračovat se bude v Českých Budějovicích a více než 21 km dlouhá trasa bude připravena i v Olomouci. Pomyslnou cílovou páskou bude závod v Ústí nad Labem, kde se nachází jedna z nejrychlejších půlmaratonských tras v Evropě.

Úplný závěr letošní běžecké sezóny přinese Mattoni Liberec Nature Run, který na rozdíl od ostatních závodů provede závodníky překrásnou přírodou Jizerských hor.

Nejen pro přípravu na letošní závody mohou běžci využít také trasy a podporu projektu Mattoni FreeRun. Ten po celé České republice čítá více než 90 pětikilometrových tras certifikovaných Českým atletickým svazem. Na více než 40 z nich organizují tzv. koučové oblíbené společné běhy, které svolávají ve facebookových skupinách.