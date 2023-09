RegioJet nakoupí 150 dvoupodlažních autobusů

Společnost RegioJet Radima Jančury nakoupí 150 dvoupodlažních autobusů německého výrobce Setra za 2,25 miliardy Kč. Prvních 20 vozidel již firma převzala a bude je používat na dálkových linkách zejména do Berlína, Mnichova a Vídně, ale i do Velké Británie, Francie, Nizozemska, Švýcarska, Maďarska nebo Itálie. Na setkání s novináři to dnes uvedli zástupci společnosti. RegioJet má i s novými 20 vozidly celkem 150 autobusů.

Autobusy mají speciální vnitřní uspořádání dvou sedadel vedle sebe na jedné straně a jedno sedadlo na straně druhé. Kapacita je tak pouze 58 míst proti běžným až 80 sedačkám. "Naším cílem je nabídnout nejvyšší standard komfortu, který je dosud spojen pouze s první třídou ve vlacích a letadlech. Jsme přesvědčení, že tato inovace otevře novou kapitolu v autobusové dopravě," uvedl Jančura, který toto uspořádání výrobci navrhl.

Každé křeslo je vybaveno vysouvacím nastavitelným podhlavníkem a ergonomicky tvarovaným stolkem. V křeslech je zabudovaný multimediální systém, který umožňuje sledování filmů, hraní her, poslech hudby a přístup k online tisku. Wi-fi připojení je pro cestující po celou dobu cesty dostupné zdarma. Samozřejmostí je toaleta, klimatizace a zásuvka 230 V pro všechna křesla. U každé zásuvky se nachází porty USB a USB-C.

RegioJet loni vykázal rekordní tržby 2,8 miliardy korun, přičemž podle výroční zprávy o rok dříve činily 1,1 miliardy Kč. Ve druhém covidovém roce, tedy v roce 2021, byla firma ještě v mírné ztrátě, ale loni už se dostala do ziskového hospodaření a zisk před zdaněním činil 126 milionů korun. Vlaky a autobusy společnosti převezly loni přes deset milionů cestujících.