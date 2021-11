10 tipů, jak ušetřit za vytápění

Topná sezóna je tady a tentokrát budeme víc než kdy jindy řešit, jak právě na vytápění ušetřit. Náklady na energie tvoří největší položku zatěžující rozpočet domácností, takže každá drobnost, která pomůže k jejich snížení, se hodí. A věřte, že někdy stačí opravdu velmi málo a efekt se výrazně projeví na ročním vyúčtování.

Prokazatelnou skutečností totiž je, že už pouhý 1 °C, o který snížíme teplotu v bytě, dokáže snížit spotřebu energie až o 6 %. Nebojte se, neznamená to, že byste měli doma hned stahovat teplotu na minimum a chodit ve svetru. Pro začátek postačí vycházet z doporučených teplot pro jednotlivé místnosti. Vůbec není potřeba vytápět celý dům či byt stejnoměrně, například u neobývaných místností typu chodeb postačí temperování na 16-18 °C a v bytových domech dokonce 10-15 °C. Prostory, které obýváme nejčastěji, patří k nim kuchyně a obývací pokoje, udržujeme v teplotě okolo 20 °C. Dobré je přitopit si v koupelně, zde se doporučuje až 24 °C, a naopak ubrat v ložnici. Pro lepší spánek představuje ideální teplotu 16-20 °C. Samozřejmě, každý jsme jiný, berte tedy uvedené teploty jako orientační. Pravdou však zůstává, že spousta domácností přetápí, což se následně projeví na zdraví jejích členů. Přechody z prostorů vytopených třeba na 25 °C do venkovních nízkých teplot nahrávají častým onemocněním. Jaké kroky tedy podniknout, aby nás účet za topení nepoložil?

1. Pořiďte si termostatickou hlavici



Tato snadno dostupná vychytávka může pouhým otočením ušetřit až třetinu nákladů na vytápění. Chcete-li ještě sofistikovanější řešení, sáhněte po digitální termostatické hlavici. Je však důležité ji používat správně. Hlavice disponují stupni vytápění od 1 do 5, přičemž každý tento stupeň odpovídá určité teplotě. Například ideálním stupněm pro obývací pokoj je trojka, která představuje teplotu přibližně 21 °C. Poměrně jednoduše si tak zregulujete teploty v celém bytě a bude se vám i lépe dodržovat i další pravidlo.

2. Nevypínejte topení

Mnozí se mylně domnívají, že ušetří, když v nepřítomnosti vypnou topení. Opak je pravdou. Dům prochladne a na jeho opětovné vytopení spotřebujete minimálně tolik energie, kolik jste ušetřili vypnutím a možná i něco navíc. Zároveň může tato praktika způsobit vznik plísní. Proto je lepší prostory stále temperovat a v případě nepřítomnosti jen o něco teplotu snížit.

3. Zavírejte dveře



Zdá se to jako banalita, ale zavírání dveří mezi místnostmi, zamezí unikání tepla například do chodby, kde rozhodně není potřeba.

4. Nechte teplo proudit do místnosti



Rozhlédněte se po svém bytě a zaměřte se na topná tělesa. Co všechno je zakrývá? I když se jedná o pouhou dlouhou záclonu či závěs, zamezujete tak proudění teplého vzduchu do místnosti. Podobně působí i sušák, nebo prádlo přímo na topení. Z cesty by měl jít také nábytek a není-li to možné, posuňte ho alespoň 15 cm od topného tělesa. A ještě jedno upozornění, překážkou proudění tepla je i obyčejný prach. Dbejte proto na to, aby bylo topení stále čisté.

5. Větrejte krátce, ale intenzivně



Pustit do bytu čerstvý vzduch je nutností, ale dejte si pozor na to, abyste zbytečně dlouho nepouštěli teplo ven. Doporučená doba větrání je 10-15 minut. Vzduch v místnosti se vymění, ale zůstane v ní příjemné klima.

6. Zateplete dům, zaizolujte okna a nastavte žaluzie



Téma zateplení domu by bylo na samostatný článek, nebo spíše několik, pro zjednodušení si řekněme pouze to, že kvalitní izolace střechy, oken a dveří v kombinaci se zateplením fasády, střechy a podlah výrazně zlepšuje komfort bydlení a ušetří nemalé náklady. Přidejte ještě venkovní žaluzie, čím si zajistíte menší tepelné ztráty a ve výsledku i snížení nákladů na energie. Účet za energie už pro vás nebude strašákem. Žaluzie vám umožní vpustit do bytu i těch pár zimních slunečních paprsků, které při správném naklopení krásně prohřejí třeba podlahu. "Navíc, necháte-li v zimě venkovní žaluzie dovřené i přes noc, zabráníte úniku tepla a teplotu v místnosti můžete zvýšit až o 1,5 °C. Ovládání pomocí chytrých scénářů zvýší váš komfort ještě víc, neboť si přesně naplánujete, kdy má do bytu proudit světlo, a kdy je naopak záhodno žaluzie zatáhnout, protože slunce se již otočilo jinam," doporučuje Jan Gajdoš, výrobní ředitel společnosti NEVA.

7. Nechte zkontrolovat kotel



Dobře seřízený kotel je základ, proto nezapomínejte na pravidelné revize. I tento krok vám pomůže ušetřit několik tisíc korun. Souvisí s tím i kontrola radiátorů, zda nejsou zavzdušněné. Toto zvládnete hravě i sami. Zavzdušněný radiátor je zpravidla z části studený a mnohdy se z něj ozývají šplouchavé zvuky. Pokud tento problém odstraníte, je možné, že se vám sníží spotřeba až o 25 %.

8. Pořiďte si fólii



Ano, vidíte dobře. Především cihlové a panelové zdi mají tu vlastnost, že nasávají teplo. Pokud tedy za radiátor umístíte speciální hliníkovou fólii, tepelné proudění se odrazí a půjde zpět do místnosti, kde ho potřebujeme.

9. Přitopte si klimatizací a zvyšte vlhkost vzduchu



Opět se vám zdá, že jsme se spletli? Dnes však existují klimatizace, které umí vzduch i ohřívat a náklady na jejich provoz jsou překvapivě nízké např. ve srovnání s přímotopem. Pokud jde o vlhkost vzduchu, pak je nutné si říci, že čím sušší vzduch v místnosti máme, tím se zvyšuje potřeba topit. Ideální vlhkost vzduchu se uvádí kolem 40 % a jejího zvýšení dosáhneme pomocí zvlhčovačů či květin.

10. I barvy pomohou



Jedna věc je psychologický efekt, kdy teplé barvy a nažloutlé světlo lampy či lustru navozují pocit tepla. Přidat můžete i koberečky. Druhou věcí je již samotná výmalba bytu. V dnešní době jsou totiž dostupné barvy obsahující termoizolační přísadu, která zabrání úniku tepla až o 50 %.