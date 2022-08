3 tipy, jak vyzrát na podzimní přesrsťování psa

Chlupy a zase ty chlupy. Vidíte je všude, ať už na podlaze, na oblečení anebo na nábytku. Jak zabránit tomu, aby na podzim při přesrsťování vašeho psa, jste neměli domácnost samý chlup? S odborníkem na výživu psů, Martinem Pučálkou jsme připravili několik užitečných tipů, jak boj s chlupy zdatně vyhrát.

1) Strava jako základ

Podzimní období s sebou nepřináší jen dokonale zbarvenou přírodu a chladnější počasí. To že se podzim blíží můžete jako majitelé psů poznat snadno tak, že váš chlupáč více a více líná. "Období línání jako takové samotné zastavit nelze, je to pravidelný proces, kdy se mění srst zvířete. Na čem ale můžete zapracovat, je kvalitní strava a přírodní doplňky stravy, které línání zmírní. Bohužel tohle nevytvoří okamžitý efekt, a tak na to myslete s předstihem," sděluje Martin Pučálka, odborník na výživu psů ze společnosti Krmiva Pučálka a dodává. "Doporučuji vybírat z holistické řady krmiva bez obilovin Marp Holistic a jako skvělým potravinovým doplňkem na srst jsou pivovarské kvasnice Marp v kombinaci s Marp lososovým olejem anebo tím z tresčích jater." Kvalitní strava by měla být základ nejen v období přesrsťování, přírodní potravinové doplňky pak volte podle zdravotních neduhů zvířete. V případě, že ale dopřáváte svému psovi velmi kvalitní krmivo, nejsou nezbytně nutné.

2) Pravidelná péče o srst

Pečovat o srst se musí nejen zevnitř stravou, ale i zvenčí. Při období línání je vhodné psa pravidelně koupat, ideálně jednou za týden a pak jej po uschnutí srsti vždy pečlivě kartáčovat. "Jestliže se vám zda, že pes líná extrémně, doporučuji jej kartáčovat i 2x denně. Nezapomeňte však zvolit vhodný kartáč k typu srsti, jiný totiž použijete na retrívra a na jacka russella," doporučuje Martin Pučálka. Na pravidelnou koupel psa vybírejte šampon šetrný k pokožce zvířete a vhodný pro danou srst. Nezapomeňte srst nechat pořádně uschnout a nebo ji vysušte do sucha než psa budete kartačova a vypustíte jej ven do sychravého počasí.

3) Chytří domácí pomocníci

Aby domov nebyl jednou velkou džunglí z chlupů je potřeba častý, ideálně každodenní úklid. Jenže kde na to vzít čas? Vhodnou volnou v těchto případech jsou chytří domácí pomocníci, jako je například robotický vysavač, který domácnost ve vaší nepřítomnosti vysaje. Některé dnes mají funkci i vytírání,a tak se nemusíte pak starat o nic. S chlupy na oblečení si pak snadno poradí sušička na prádlo. Jistě tyto pomocníky oceníte nejen v období znatelnějšího línání vašeho čtyřnohého mazlíčka.