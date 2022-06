45 kilometrů na koloběžce? S tou elektrickou žádný problém!

Také vám už jde z toho neustálého zdražování hlava kolem? Zdražují potraviny, zdražují energie, zdražují pohonné hmoty. Ale co budeme jíst, jak budeme topit nebo svítit a jak budeme jezdit do práce? Autem už to nejspíš pro mnohé nebude tak výhodné jako kdysi. Naštěstí jsou na trhu zajímavé alternativy, jednou z nich je například elektrická koloběžka!

Pořádná koloběžka totiž dokáže při troše štěstí ujet na jeden zátah klidně i 45 kilometrů. Co se týče rychlosti, tak ta je z bezpečnostních důvodů limitovaná na 25 km/h, ale i tak je to pořádná jízda. A co víc, v práci ji můžete klidně strčit nabíjet do klasické zásuvky, a než vám skončí pracovní doba, máte nabito!

Ještě přemýšlíte? Možná vám pomůžou následující argumenty, proč je dobré být "cool" a vyrazit do práce na dvou kolech a vrátit se tak trochu do dětství, akorát tady žádné odstrkávání se nohou nepotřebujete, tahle mašinka jede sama, tedy na elektřinu.

Jak to jede? Přeci skvěle!

Koloběžka Sencor SCOOTER TWO 2021 je vybavena dvěma jízdními režimy. V režimu SPORT je pomocí výkonného 400W motoru možné dosáhnout jízdní rychlosti až 25 km/h, režim STANDARD umožňuje maximální rychlost 20 km/h ale s delším dojezdem. Ten dosahuje při váze do 55 kg vzdálenosti 45 km. Těžší řidiči (do 90 kg) na koloběžce na jedno plné nabití urazí až 37 km. Maximální úhel stoupání je až 15° a maximální možné zatížení koloběžky 120 kg.

Rychlost koloběžky se ovládá pravým palcem ruky a o udržování dosažené rychlosti se stará automatický tempomat. Není tedy potřeba mít neustále "palec na plynu". Pohodlnou jízdu po upraveném povrchu zprostředkovávají 10palcové přední a zadní perforované pneumatiky a o brždění se stará duální systém, který kombinuje elektrické brždění pomocí motoru a mechanické brždění kotoučovými brzdami. Při stisknutí brzdové páky začne automaticky blikat červené výstražné světlo na zadním nárazníku.

Koloběžku lze během pár vteřin složit do kompaktního tvaru a uskladnit, případně přenést přes větší překážky. Praktický je i zabudovaný stojánek na boku stupátka, který lze nohou jednoduše vyklopit a koloběžku o něj v poloze vestoje opřít.

Jak se to ovládá a nabijí?

Na přehledném a dobře čitelném displeji uvidíte informace o rychlosti, zvoleném režimu jízdy, stavu baterie a indikátor LED světel, která umožňují bezpečný provoz i za zhoršené viditelnosti. Přední LED světlo osvětluje prostor před koloběžkou, zadní červené světlo upozorní ostatní účastníky provozu.

Výkon silného 400W motoru má na starosti Li-ion baterie s kapacitou 15 Ah a 50 články. Opětovné plné nabití trvá 9 hodin a nabíječka sama je chráněna proti zkratu, přebití, přepětí a přehřátí.

Kde s tím zaparkuji?

Taky zažíváte při parkování auta každodenní noční můru? Tam, kde bylo ráno místo, už odpoledne dávno není. Navíc tam zase parkuje někdo, kdo tam ani nebydlí a jen si do nedalekého obchodu odskočil na nákup.

V případě pořízení elektrické koloběžky žádné takové problémy řešit nemusíte. Koloběžka Sencor SCOOTER TWO 2021 se snadno skládá, váží okolo 16 kilogramů, takže ji krátce zvládne nést opravdu každý. Složenou si ji pak můžete uložit v práci pod stůl a doma na vás pro změnu může každé ráno čekat v chodbě. Ideálně plně nabitá, aby vám mohla co nejdéle sloužit.

Koloběžka, která má pod čepicí

Sencor SCOOTER TWO 2021 je možné přes Bluetooth (verze 4.1) propojit s důmyslnou správcovskou aplikací SENCOR SCOOTER. Její pomocí lze koloběžku zamknout proti odcizení, sledovat celkovou či aktuální ujetou vzdálenost, stav baterie, odhadovaný dojezd a další užitečné informace. Nechybí ani zobrazení aktuální rychlosti. Aplikace je dostupná na Google Play i v Apple App Store.

Je libo ještě něco extra?

Mobilní telefon posadíte na řídítka pořízením držáku PHONE HOLDER SENCOR. Batoh můžete zavěsit k řídítkové tyči po zakoupení DRŽÁKU BATOHU nebo zvolit kompaktnější řešení, BRAŠNU NA ŘÍDÍTKA.

Klíčové parametry

Maximální rychlost až 25 km/h

Dojezd až 45 km

Odpružení zadního kola

Hliníková konstrukce

Aplikace SENCOR SCOOTER dostupná na Google Play a APP Store

Osvětlení LED

LED displej (mód, rychlost, baterie, osvětlení, bluetooth)

Jak to šlape

Výkon motoru 400 W

Rychlost:

- režim SPORT až 25 km h

- režim STANDARD až 20 km/h

Dojezd:

- až 45 km při hmotnosti 55 kg

- až 37 km při hmotnosti 90 kg

Tempomat

Maximální úhel stoupání až 15 °

Na tohle obutí je spolehnutí

10palcové přední a zadní perforované pneumatiky

Duální systém brždění - elektrické a mechanické

Kotoučová brzda

Odpružení zadního kola

Bez aplikace Sencor Scooter ani ránu

Dostupná na Apple App Store a Google Play

Uzamknutí koloběžky pomocí aplikace

Dojezd, ujetá vzdálenost, čas provozu, rychlost, stav baterie atd.

Bluetooth 4.1

Technické aspekty

Maximální zatížení 120 kg

Rozměr: 112 x 44 x 118 cm (rozložená)

Rozměr: 112 x 44 x 51 cm (složená)

Hmotnost: 16 kg

Pracovní teplota: 0 až 40 °C

Skladovací teplota: 0 až 45 °C

Adaptér

Vstupní napětí: 100 - 240V AC 50/60 Hz

Vstupní proud: 2 A

Výstupní napětí: 42 V

Konektor: Φ 5.5 x 10 mm

Baterie, co má šťávu

Kapacita: 15 Ah Li-ion

Doba nabíjení: max. 9 hodin

Počet článků: 50

Ochrana proti: zkratu, přepětí, přebití, přehřátí

Ochrana baterie proti nadměrnému vybití

Vstupní nabíjecí napětí: 42 V

Jmenovité napětí: 37 V

Ještě váháte?

Teď už víte všechno, co jste chtěli vědět o elektrické koloběžce, ale báli jste se zeptat. S touhle věcičkou si můžete užít spoustu legrace, rychle, ekologicky a levně se s ní dopravit do práce, do školy, na schůzku, pro něco menšího na nákup, zkrátka všude, klidně až do vzdálenosti 45 kilometrů. Pak už ale budete muset samozřejmě někde nabít.

Ve výhodě pak budou hlavně ti, kteří váží do 55 kilogramů, těžší řidiči (do 90 kilogramů) se budou muset spokojit s menším dojezdem. I tak jde ale o úctyhodných 37 kilometrů. Koloběžka navíc zvládne maximální zatížení až 120 kilogramů. Tady už ale musíte počítat s ještě o něco menším dojezdem.

I tak si ale užijete spoustu zážitků a jet takhle po ránu vysmátý na koloběžce do práce, kdy se venku ještě všechno probouzí, je zkrátka super. A ten pohled na lidi tlačící se v MHD, kde je kolikrát o klimatizaci nouze, ten za to...no, ten za to taky určitě stojí!