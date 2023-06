5+1 dobrá rada, jak se v létě doma (ani v kanceláři) neupéct...

Léto je období slunečního svitu, dovolených a pikniků, ale když máte trávit čas doma nebo v práci, přílišné vedro může být na obtíž. Vyzkoušejte tyto tipy, jak snížit teplotu v interiéru a užít si příjemné a chladné léto, i když venku žhnou sluneční paprsky...



1. Větrejte správně

Využijte chvíle, kdy je venku chladněji než uvnitř a ráno i večer intenzivně vyvětrejte. Během dne mějte okna raději zavřená, protože jimi horký vzduch pouštíte do útrob místnosti. Případně vytvořte v bytě průvan otevřením oken na protilehlých stranách bytu. Vznikne tak příjemně chladivý proud vzduchu, který pomůže snížit teplotu.



2. Čistička vzduchu, která umí ochladit místnost

Společně s čerstvým vzduchem se větráním do bytu dostává i řada nečistot, jako jsou zplodiny z automobilů, ale také alergeny v podobě pylu. S těmito škodlivinami si dokážou poradit čističky vzduchu. Některé navíc disponují funkcí chlazení, takže nejen, že ovzduší v interiéru vyčistí, ale rovněž ho příjemně osvěží. K takovým přístrojům patří například Dyson Purifier Cool Formaldehyde. Čistička je navíc vybavena katalytickým filtrem, který nepřetržitě likviduje formaldehyd. Karbonová vrstva odstraňuje pachy a plyny včetně VOC a HEPA filtr zachytí 99,97 % částic o velikosti 0,3 mikronu. Díky technologii Air Multiplier™ vyčistí celou místnost, nikoliv jen prostory v její blízkosti. A navíc silný proud vyčištěného vzduchu dokáže osvěžit v teplých dnech - a v zimě naopak uvítáte možnost rovnoměrného vyhřívání pokoje.



3. Klimatizace? Všeho s mírou!

Klimatizace je oblíbeným způsobem, jak udržet teplotu v interiéru na příjemné hladině. Snadno ovšem můžete sklouznout do opačného extrému. Rozdíl mezi teplotou v klimatizované místnosti a okolní teplotou by neměl překročit 5 °C, což mnoho lidí nedodržuje a pobyt v klimatizované místnosti pak může způsobovat zdravotní obtíže, jako je chraptění, zhoršení alergie vinou cirkulujících alergenů v uzavřeném prostoru, rýma, angína nebo syndrom suchých očí. "Zejména při dlouhém pobytu v klimatizovaném prostoru a při namáhavých činnostech, jako je práce s počítačem, dochází často k osychání povrchu oka - spojivky a rohovky. Náchylnější bývají oči, které mají sníženou schopnost tvorby slz či zhoršenou kvalitu slzného filmu. V klimatizovaných prostorech očí pálí, pacienti často popisují pocit písku v očích a paradoxně dochází i ke zvýšenému slzení očí. U očí s alergickými záněty spojivek může dojít v klimatizovaných prostorech ke zhoršení alergických projevů, jež se projevují zejména svěděním očí," uvádí MUDr. Jana Mikšovská z Oční kliniky NeoVize. Mějte proto vždy po ruce umělé oční slzy a pokud nepomohou, vydejte se k očnímu lékaři.



4. Zadržte sluneční paprsky

Sluneční paprsky, které se derou zvenčí skrz okenní tabule, ohřívají místnost a vytvářejí skleníkový efekt. Kvalitní stínění je proto nepostradatelnou zbraní v boji proti přehřátému interiéru. Stažením žaluzií či rolet zablokujete pronikání slunečního svitu, čímž významně snížíte množství tepla, které ohřívá do místnost. Nejúčinnějším typem stínění jsou venkovní rolety a žaluzie. "K zastínění větších oken se nejlépe hodí lamely ve tvaru "z", naopak, majitelé bytů ocení žaluzie s lamelami ve tvaru písmene "s", protože vytvářejí v uzavřeném stavu účelnou a elegantní celistvou plochu. Zajímavou "vychytávkou" venkovních žaluzií je dvojité naklápění lamel. Dolní částí si klidně zastíníte televizi nebo počítač a horní částí proniká dostatek světla," radí Jan Žižlavský ze společnosti ISOTRA Opava, která je specialistou na stínicí techniku. Moderním a elegantním řešením jsou rovněž screenové rolety. "Mají schopnost odrazit nebo pohltit takřka veškeré přímé i rozptýlené sluneční záření, které na ně dopadá. Jen malou část cíleně propouští do interiéru, a to díky jemné perforaci," uvádí Jan Žižlavský. "Tím vznikne příjemné šero umožňující běžné domácí činnosti. Na růstu vnitřní teploty se propuštěné světlo prakticky neprojeví. Tok energeticky vydatného slunečního záření tedy screeny zastaví ještě před oknem a okno není přímo ohříváno," dodává odborník.



5. Pozor na elektroniku, osvětlení i vaření

Také zapnutá elektrická zařízení, jako jsou počítače, televize, ale i další spotřebiče produkující teplo, zvyšují vedro v místnosti. Pokud je tedy nepoužíváte, vytáhněte je ze zásuvky. To samé platí o osvětlení - nenechávejte v bytě zbytečně svítit a vsaďte na úsporné zdroje světla. Zároveň se vyhněte používání trouby a dlouhému vaření na plotně, ať už elektrické či plynové. K večeři místo pečených dobrot raději v létě vsaďte na chladivý zeleninový salát. A pokud doma vaříte oběd, vyzkoušejte rychlé "minutky", anebo se můžete pustit do venkovního grilování na terase či balkónu, které k letním dnům neodmyslitelně patří a nezvyšuje teplotu v interiéru.



6. Dbejte na pitný režim!

Pitný režim je v létě zvláště důležitý, protože během horkých dní se náš organismus vystavuje vyšším teplotám, na něž tělo reaguje nadměrným pocením. Ztrácí tedy tekutiny, které je zapotřebí doplnit, aby nedošlo k dehydrataci. Ta může vést k řadě zdravotních problémů, včetně únavy, závratí, bolesti hlavy a problémů se soustředěním. Pijte proto vodu pravidelně během dne, i když necítíte žízeň. Doporučuje se konzumovat minimálně 8 sklenic, tedy 2 litry tekutin denně. Aby váš nápoj v horku nezteplal, pořiďte si termosku, anebo termokonvici s dobrými termoizolačními vlastnostmi. "Volte osvědčeného výrobce, který zaručuje kvalitní materiál bez škodlivin. Je důležité si uvědomit, že případné toxiny se pak společně s pitím dostávají do vašeho těla a způsobují zdravotní rizika," radí Martin Potůček z e-shopu Termoo.cz, který nabízí výrobky tradiční německé značky Alfi. Potřebné tekutiny obsahuje i ovoce a zelenina - jejich čerstvost v horkých dnech můžete zachovat, když si je nakrájíte a uložíte do termonádoby.

Víte, že...

• Lopatky větráků rozhánějí teplý vzduch, ale zároveň po místnosti víří prach a alergeny.

• V létě dosahují teploty vrcholu mezi 13. a 15. hodinou. V této době se vyhněte nejen venkovním aktivitám, ale i větrání.

• Ve vedrech značné množství krve místo do mozku putuje do podkoží, aby zde došlo k rozšíření cév, přebytečné teplo mohlo unikat z těla ven a aktivovaly se potní žlázy. To je důvod, proč nám to při vysokých teplotách moc "nemyslí" a je těžké se soustředit.

• Při výrazném přehřátí organismu může dojít k úpalu. Pozor, nepleťte si tento pojem s úžehem, k němuž dochází působením přímých slunečních paprsků. K úpalu může tedy dojít i v místnosti. Náchylní ke kolapsu organismu následkem vedra jsou zejména děti a senioři.

• Osvěžení si můžete dopřát i díky gelovému sáčku, který dáte nachladit do ledničky, a pak použijete jako obklad.

• Obyvatelé zemí s teplým podnebím často konzumují ostrá jídla. Díky nim totiž podporují pocení a tím i přirozené ochlazení organismu. Zkuste tedy do pokrmu přidat trošku chilli.

• Náš teplotní komfort ovlivňuje i oblečení. Umělé materiály působí jako igelit, naopak bavlna či len zase nasáknou pot. Skvělé jsou do veder například trička a tílka z přírodní merino vlny, která dokáže regulovat teplotu.