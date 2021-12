5 osvědčených tipů, jak teniskám vrátíte nový vzhled

Také milujete, když si domů přinesete nové tenisky? Jenže jejich dokonalý čistý vzhled vydrží jen pár týdnu. Po několika měsících už mnohdy vypadají, jako kdybyste v nich ušli pouť přes celý kontinent. Vyhodit je by byla škoda. Zkuste boty zachránit pomocí našich tipů.

Nejdůležitější je prevence. Do toho se ale nikomu nechce a čištění bot se vždy odkládá na dobu neurčitou. Ale pokud je chcete mít stále pěkné a čisté, možná znovu jako nové, tak se bez preventivní péče bohužel neobejdete. Obzvlášť, pokud hrdě vlastníte bílý pár bot. Pokud jim nebudete věnovat pravidelnou péči, nemohou oplátku jasně zářit bílou barvou.

Na většině tenisek najdete bílou gumu, která je velmi náchylná na jakoukoli špínu. V podstatě se stačí párkrát projít a ze sněhobílé barvičky se stane našedlé nebo nažloutlé "cosi". Pomocí speciálních přípravků, které si zakoupíte rovnou s nimi v obchodě pravidelnou péčí docílíte opět křiklavé bílé. Jestli ale nepatříte mezi ty, kteří si spolu s novými botami pořídí i řádnou péči. V tom případě můžete vyzkoušet několik "babských rad", jak sněhově bílým okrajům vrátit jejich původní vzhled.

Daniel Klíma, expert na sneakers z FlexDog, radí JAK spolehlivě, ale šetrně vyčistit vaše tenisky:

1. Tekutý písek. Ano, ten kterým doma čistíme vanu, ledničku, zkrátka vše co se musí pořádně vydrhnout. Logicky tak dokáže vyčistit i bílou gumu na teniskách. Chce to jen trochu trpělivosti, ale skutečně to funguje. Stačí malé množství nanést na hadřík a opatrně gumu čistit. Dejte jen pozor na další okolí tenisky, abyste nezničili i barvu jiného materiálu.

2. Jedlá soda nebo dokonce zubní pasta. Pokud doma nemáte tekutý písek vyzkoušejte kombinaci jedlé sody a zubní pasty. Funguje to na stejném principu, pomocí kartáčku či hadříku vyčistíte bílou gumu raz dva.

3. Obyčejné bílé mýdlo. Na látku platí klasické tuhé bílé mýdlo. Nejdřív boty lehce navlhčete mokrým hadříkem, potom pomažte mýdlem a následně pomocí kartáčku a nebo právě hadříkem látku začněte čistit. Opět to chce chvilku vašeho času, abyste viděli výsledek. Ale stojí to za to. Je to šetrný a snadný způsob, jak látku zbavit špíny.

4. Vyprat, nebo ne? Jedním z nejlehčích forem řešení je hodit boty do pračky. Ta tenisky samozřejmě vypere, ale otázkou zůstává, jak dlouho takové boty vydrží? Je jasné, že obuv po vyprání v pračce ztratí mnohem rychleji formu a dojde brzy k jejich fatálnímu zničení. Pokud přeci jen zůstáváte u tohoto řešení, postupujte alespoň co možná nejšetrněji. Spíše doporučujeme se tomuto druhu čištění zeširoka vyhnout.

Jak prát obuv co nejšetrněji?

Vyprat tkaničky není žádný problém, ale nezapomeňte je dát do sáčku na praní, aby se v pračce někam záhadně nezatoulaly. I samotné tenisky určitě doporučujeme vložit do sáčku na praní (každou botu do jednoho). Jestli nenajdete speciální sáček, stejně dobře poslouží i staré povlaky na polštáře nebo plátěný sáček od jiných bot či kabelky. Spolu s párem bot přidejte do pračky i pár starých ručníků, aby se boty nepomlátily o kovový buben. Ideální je prát je na 30 stupňů. Před praním je dobré vyndat z bot vložky a dát je prát samostatně. Tenisky po vyndání z pračky napěchujte novinami nebo papírovými ubrousky. A nechte je vyschnout na dobře větraném místě. Vyhněte se ale sluníčku či dennímu světlu, často se stává, že obuv tak zežloutne. Musíte počítat s tím, že schnout budou až tři dny.

5. Profesionální čištění. Nejjednodušší i nejefektivnější variantou je profesionální čištění. A to v okamžiku, kdy víme, že na čištění bot si čas zkrátka nenajdeme. Lepší a udržitelnější, než boty vyhodit, je dát k profesionálům na vyčištění. Prodloužíte starému páru bot životnost a na oplátku vám může udělat ještě pěknou službu. Obzvlášť pokud jde o nadčasový kousek.. Malý krok pro člověka, velký krok pro životní prostředí.

EXTRA TIP:

Prevence je základ všeho. Koupili jste si nový pár tenisek a přejete si, aby vydržel věky? Než je poprvé obujete ošetřete je impregnačním prostředkem, vhodným pro daný materiál. Díky němu se totiž nečistoty "nezažerou" příliš hluboko. Kromě toho boty pravidelně čistěte a ošetřujte vhodnými přípravky. Díky tomu vydrží věky!