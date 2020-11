5 tipů, jak zvládnout karanténu a nezbláznit se

Kratší dny a delší večery mohou působit na člověka negativně. A co se stane, když se do toho všeho přidá omezení kontaktu s okolím a celková karanténa? Připravili jsme pro vás pár tipů, jak udržet kontakt s přáteli, zabavit se svým čtyřnohým mazlíčkem a celkově si uchovat nadhled a optimistickou mysl i v této těžké době.

1) Hýbejte se

Ve zdravém těle, zdravý duch. Toto rčení platí obzvlášť v dnešní době. Jak si ale udržet zdraví a celkovou kondici, když jsou fitness centra a jiná sportovní centra uzavřená? "Zacvičit si můžete snadno i z pohodlí domova. Postačí vám se každý den pořádně protáhnout a udělat několik cviků, které snadno najdete na internetu a youtube, na vámi preferované partie. Zapojit se můžete i do různých výzev. Zkuste se třeba postupně během několika dnů dopracovat ke stojce, podle návodu. Pokud ale nechcete cvičit jen tak podle videí, vyzkoušejte online lekci se svým trenérem," navrhuje osobní trenér Radek Laci, jehož videa nejen se cviky na ztuhlá záda najdete na jeho instagramu. Jakýkoliv pohyb pomůže nejen vaší fyzické kondici, ale hlavně navodí dobrou náladu, díky endorfinům. Tak co, už víte, na jaké cvičení se vrhnete dneska? Pro inspiraci můžete vyzkoušet jógu, posilování s vlastní váhou anebo třeba tabatu.

2) I starého psa novým kouskům naučíte

Máte doma čtyřnohého parťáka a chtěli byste jej zapojit do aktivit anebo jej naučit něčemu novému? Na nic nečekejte a naučte ho nový povel. Zabavíte se vy i on. "I přestože doma nemáte štěně, ale třeba staršího pejska, můžete jej naučit novým trikům a povelům. Akorát vás to bude stát víc trpělivosti a spoustu víc pamlsků. Vybírejte, ale ty určené přímo pro psy. Na odměnu jako je šunka a piškoty raději zapomeňte. Vyzkoušejte třeba pamlsky Marp Holistic," doporučuje dlouholetý odborník na krmiva pro psy Martin Pučálka. Zkuste ho například naučit povel "kolečko". Postavte si pejska před sebe, vezměte do ruky pamlsek a udělejte mu jím oblouk těsně před čumákem tak, aby se otočil kolem své osy (udělal otočku). Když se pejsek otočí, odměňte ho. Když pes bude vědět, co se po něm chce, přidejte povel "kolečko".

3) Je libo degustace vína s přáteli?

Večeře s přáteli, drink s kamarády, rodinné návštěvy a asi i vánoční večírky jsou momentálně odloženy na neurčito. Co ale takovou večeři s degustací moravských a českých vín překlopit do online světa. "Počítač či notebook má doma každý, a tak místo klasické páteční večeře s kamarády, zaveďte pátky s vínem u skypu či facetime. Objednejte si všichni stejné víno na daný večer a společně si jej vychutnejte a ohodnoťte. Výběr nejlepších moravských a českých vín najdete prostřednictvím Salonu vín. Je zde široká škála bílých, červených a růžových vín. Nechybí samozřejmě ani sekty," doporučuje Ing. Marek Babisz, hlavní sommeliér Národního vinařského centra. Takovou online degustaci můžete zažít s přáteli, ale i třeba rodinou. Vychutnejte si společné chvíle trochu jinak.

4) Naučte se něco nového

Kurz pletení, španělštiny, etiky či cokoliv jiného se lze dneska naučit jen pomocí internetu a počítače. Kromě toho, že po karanténě budete o něco vzdělanější, přijdete na jiné myšlenky a zkrátíte si dlouhou chvíli. "Zkuste se na celou aktuální situaci podívat, jako na výzvu a prostor k tvoření něčeho nového a neobvyklého. Můžete začít učit francouzštinu anebo taky podnikat online či cokoliv vás napadne. Hlavně nestagnujte a nepropadejte černým myšlenkám," sděluje mentorka Denisa Jedličková. Ne všechny kurzy musíte platit, zkuste nabídnout například konverzace v angličtině výměnou za španělštinu čí cokoliv jiného. Na druhou stranu investice do sebe se vám mnohonásobně vrátí a nikdo vám je nikdy nevezme. A tak se nebojte a investujte do sebe.

5) Relaxujte

Cítíte se vyčerpaní a unavení? Odpočiňte si, napusťte si vanu anebo jen zapněte oblíbený film či seriál. Pokud můžete vydejte se do přírody nadýchat se čerstvého vzduchu a nabrat energii. Do ničeho se nenuťte a dělejte to, co vám činí radost a potěšení, ať už by to mělo být uvaření pětichodové večeře pro celou rodinu anebo prospání celého dne.