5 tipů na vánoční dárky, které potěší a posílí zdraví

Výběr vhodných dárků pod stromeček je pro mnohé komplikovaným úkolem. Najít originální, ale přitom praktický kousek se zdá náročnější, než ve skutečnosti je. Obdarujte své blízké věcmi, které skutečně využijí. Inspirujte se našimi pěti tipy, kterými rozhodně uděláte radost.

Kvalitní matrace

Vánoce jsou o společně stráveném čase s blízkými a relaxu. Během svátků si můžete dobře odpočinout a nabrat chybějící energii. Abyste tak mohli udělat, potřebujete kvalitní matraci. Pořiďte jí sobě i svým blízkým pod stromeček. Ujistěte se, že mladší i starší členové rodiny si v noci skutečně oddechnou.

Výběr a nákup takového dárku není jednoduchý. Musíte při něm vzít v úvahu několik parametrů. K nim patří věk, hmotnost či spánková poloha. Je toho na vás příliš? Nechte si poradit od odbornika. Zjistěte, jak vybrat správnou matraci pro mámu, otce, přítelkyni či kamaráda. Vyřiďte celý nákup během několika minut.

Věděli jste, že ...

... životnost matrace je přibližně 5 až 10 let? Toto období ovlivňuje několik faktorů, včetně prostředí, v jakém se nachází, a jejich péče. Ani to nejlepší čištění vám nezaručí, že jej můžete mít navždy. Matraci proto nezapomeňte pravidelně měnit.

Funkční sportovní výbava

Současná situace změnila nejen pracovní, ale i soukromý život. Mnozí milovníci sportu se kvůli zavřeným fitness centrům museli přesunout do exteriéru. Cvičení venku bylo během jara a léta snadné. Vysoké teploty umožňovaly pohyb v jedné vrstvě oblečení.

Chladné roční období však všechno ztěžuje. K tomu, abyste si mohli cvičení a běh užít, potřebujete kvalitní vybavení. Svým blízkým kupte nepromokavou obuv, funkční bundu a kalhoty nebo legíny.

Výběr je široký a občas se vám může zdát, že se v něm ztrácíte. Pokud si nejste jisti, co všechno koupit pod stromeček, přečtěte si tipy od odborníků. Zjistěte, co ve výbavě zaníceného sportovce nesmí chybět.

Kvalitní židle

Za poslední dva roky se mnozí přesunuli ze svých kanceláří domů. Práce z domova home office, přináší spoustu výhod. Pokud si je chcete všechny užít, musíte si vyhradit své pracovní místo. Do místnosti v domě nebo pracovního koutka pořiďte velký stůl a výkonnou techniku. Nezapomínejte ani na pohodlnou židli, která je klíčová.

Židle do pracovny musí splňovat několik podmínek. První je poskytování komfortu. Během toho, jak v ní budete sedět, vás nesmí nic bolet ani tlačit.

Dále je nutná ergonomie. Správně tvarovaná židle se postará o to, abyste za několik let neměli problémy s páteří. Poslední podmínkou je design. Kousek se musí do místnosti hodit.

Inteligentní elektronika

Inteligentní hodinky a náramky potěší nejen sportovce. Jsou vhodné i pro ty, kteří si chtějí sledovat počet kroků a zdraví srdce. Elektronika má také další výhody, včetně informování o počasí, ukazování notifikací či možnosti placení. Většina má i stylový dizajn, díky čemu se dají nosit téměř ku všemu.

Starostlivost o zdraví

Postarejte se o zdraví svých blízkých a pořiďte jim důležité vitamíny. Pod stromeček jim kupte zásobu na celý rok. Pomoct jim můžete se snížením cholesterolu, hozením přebytečných kilogramů nebo s podporou imunity. Kupujete-li dárek sportovci, sáhněte po kvalitních suplementech.

Potěšte správným dárkem

Výběr dárku není zdaleka tak náročný, jak se zdá. Při nákupu se zaměřte zejména na praktické vlastnosti. Zajistí vám to, že obdarovaná osoba bude moci předmět využívat dlouho poté, co jej obdržela. Inspirujte se našimi tipy a kromě radosti se postarejte i o zdraví svých blízkých.