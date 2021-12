5 vychytávek, které vám usnadní praní

Praní prádla je pro ženy rutinou - podobně jako vaření nebo vysávání. Udělat je to zkrátka musí, a proto je dobré vědět, co je třeba, aby oblečení zůstalo dlouho voňavé a čisté. Možná máte svoje vlastní triky, možná ale spoustu z nich ještě neznáte... Inspirujte se v našem článku, vychytávek, které vám usnadní praní, totiž není nikdy dost!

Ponožky jedině do sáčku

Bez ztracených ponožek jako by se praní už ani neobešlo. A že už vás věčné hledání nebaví? Stačí si pořídit síťový sáček na prádlo, do kterého vložíte všechny špinavé ponožky. Pokud ho dobře uzavřete, můžete si být jisti, že už se vám ponožky během praní nikam nezatoulají. Jenom pozor, abyste ho nepřeplnili a prádlo se kvalitně vypralo.

Dejte sbohem zažloutlým záclonám

Záclony zútulní snad každý pokoj. V některých místnostech, jako je například kuchyň, ale dostávají pořádně zabrat. Zbavit je prachu a špíny však není jen tak. Jsou veliké a perou se poměrně špatně. Jednoduché pravidlo zní: prát na 30 stupňů při nízkých otáčkách, pouze něco mezi 300-400. Velkým pomocníkem může být také sůl. Funguje to s ní snadno - napusťte si vanu s vlažnou vodou, rozpusťte v ní tři hrnečky soli a záclony namočte. Takto je můžete nechat klidně celou noc a až druhý den je vyprat se špetkou jedlé sody. Výsledkem budete příjemně překvapeni.

Usnadněte si práci

Není nutné, abyste záclony při každém úklidu prali. Bohatě postačí, když je namočíte a přidáte speciální multifunkční prostředek využívající síly aktivního kyslíku. "Platí to nejen pro záclony, ale i pro spodní prádlo nebo krajky. Již po pár hodinách v lázni bude prádlo bělejší a hygienicky čisté. Namáčejte maximálně šest hodin a kousky pak důkladně vymáchejte," říká Kateřina Přinosilová, manažerka značky Vanish.

Zázračný ocet

Nové plavky je vhodné ještě před prvním použitím namočit v jádrovém mýdle nebo v jemném dětském šamponu. Můžete přidat i trochu octa - pro zafixování barvy a elasticity. Plavky neždímejte a nechte je volně uschnout. Sušit by se měly naruby a rozhodně ne na přímém slunci, zbytečně by ztrácely barvu. Po každém jejich použití je pak ručně vyperte.

Jak na aviváž?

Prádlo vyprané v aviváži zaručeně poznáte - je měkké, hebké a nádherně voní. Navíc se daleko lépe žehlí a vydrží o něco déle čisté. Pozor si ovšem dejte při praní ručníků a sportovního prádla, tady se aviváži raději vyhněte. Pozměnila by totiž strukturu vláken a prádlo by pak bylo méně savé. A že vám vůně aviváže zoufale chybí? Nevěšte hlavu, jde to i jinak. Stačí nalít malé množství do misky a nechat ji chvíli ve skříni. Oblečení bude vonět úplně stejně, jako byste aviváž použili při praní.

Tableta do myčky patří i do pračky

Věnujte péči nejen oblečení, ale i své pračce a jednou za čas ji pořádně vyčistěte. Usazeniny můžete odstranit buď speciálním přípravkem, nebo za pomoci tablet do myčky. Jejich výhodou je, že nepění a poradí si i se zanesenými trubkami, ve kterých mohou být zbytky pracích přípravků či mastnoty. Dvě tablety hoďte do prázdného bubnu pračky a nastavte dlouhý program na bavlnu, aby měly čas se dokonale rozpustit.