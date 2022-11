Adventní běhání zlepšuje životy handicapovaných

Prosinec, čas adventu, je obdobím tradic. Pro více než 8 700 nadšenců z celé ČR k nim už 8 let patří společné Adventní běhání. Nejen pro vlastní kondici a dobrou náladu v předvánočním shonu, ale především jako způsob, jak pomáhat. Naběhané kilometry totiž promění sami běžci spolu se štědrými sponzory v peníze, které podpoří handicapované, s nimiž se život nemazlil.

Další peníze každoročně přidávají dárci a prodej ve speciálním adventním e-shopu, a také v kamenném obchůdku v centru Prahy. V loňském roce se podařilo vyběhat 1 519 644 Kč pro deset hrdinů. Peníze posloužily například na nákup speciálních ortéz na ruce pro osmiletou holčičku Miu s genetickým onemocněním - svalovou dystrofií a speciálního "kočárko-cyklo-vozíku" pro osmiletou Emu. Pro tátu Pavla pořídili advenťáci nový elektrický vozíček, pro jedenáctiletou Anetku, desetiletého Jiříčka a dvouletou Gretku zase roční neurorehabilitace, které nejsou proplácené pojišťovnou, a mnoho dalšího.

"Pro nás všechny advenťáky, jak si mezi sebou říkáme, je lepší život handicapovaných tou nejlepší odměnou. Přidejte se k nám letos taky a zažijte ten pocit s námi. Navíc poznáte nové lidi, zlepšíte si fyzičku a cukroví vám pak bude chutnat ještě lépe," vyzývá zakladatelka projektu Babeta Schneiderová.

Komu pomůžete letos?

Cílem letošního adventu je pomoci osmileté Nelince s dětskou mozkovou obrnou a spasticitou svalů a kloubů na nohách. Do pěstounské péče si ji vzali prarodiče, když ji její matka chtěla umístit do ústavu. Nelince chtějí advenťáci pořídit speciální ortézy na nohy, aby přestala mít úporné bolesti způsobené vypadáváním kyčlí. Pomůžeme také Jáchymovi, který jako jedno z pouze 12 dětí na světě trpí nově vzniklou genetickou vadou, jenž dosud nemá žádný název. Jeho maminka potřebuje financovat rekonstrukci bydlení tak, aby bylo pro Jáchyma vhodné. Pětileté Natálce chtějí běžcí pořídit speciální kočárek, Šimonovi a Mikulášovi by rádi zaplatili roční neurorehabilitace, které neproplácí pojišťovna. "Lidí, kteří žádají o pomoc advenťáků, je ale mnohem víc. Proto se budeme snažit získat co nejvíc peněz, abychom mohli pomoct nejen těmto pěti hrdinům, ale i dalším, kteří to potřebují," dodává Babeta Schneiderová.

Jak se přidat? Stačí půlhodina denně!

Zapojit se může každý, i začínající běžec. Stačí se přidat k facebookové skupině Adventní běhání a v období 1. - 25. 12. 2022 každý den běžet minimálně třicet minut. Počítá se také indiánský běh! Ve skupině můžete sdílet své dojmy z běhání, fotky, a čeká vás i několik soutěží s fajn cenami. Myšlenku však může podpořit i ten, kdo neběhá. Stačí si zakoupit některý z krásných kousků v adventním charitativním e-shopu. V letošní kolekci najdete třeba vánoční hrníčky a ponožky, dětské tetovačky, heboučká bavlněná trička s nápisem

Ježíšek to zařídí, svíčky, které pomáhají a mnoho dalšího. Minimálně 50 Kč z každé prodané věci putuje na pomoc dětem. Kamenný adventní obchůdek je otevřený 15. 11. - 23. 12. v pražské pasáži Broadway (ulice Na Příkopě 31). Bude nejen skvělou příležitostí nakoupit smysluplné vánoční dárky, ale také možností nasát pravou vánoční atmosféru a potkat adventní elfy.

Advenťácká výzva pro firmy

Letošní novinkou je advenťácká prosincová firemní výzva. Je to možnost, jak motivovat zaměstnance k pohybu v čase, kdy většina lidí na sport "zapomíná", podpořit tak jejich imunitu i duševní zdraví a zároveň pomoci těm, se kterými se život nemazlil. Do letošního pilotního ročníku se zapojí síť lékáren BENU, NOTINO a firma Bureš & partneři.

Jak se může firma zapojit do Adventního běhání? Stačí se ozvat Babetě a vybrat si ideální variantu firemní výzvy. Elfí ajťáci pak vytvoří unikátní kód, kterým se firemní běžci při registraci do výzvy přihlásí do speciálního firemního žebříčku, kde se mohou navzájem hecovat a také soupeřit s jinými firmami. Společnost pak proplatí všechny naběhané kilometry a pomůže tak těm, kteří to v životě nemají vůbec lehké.

Příběh Adventního běhání

Adventní běhání založila jako neformální iniciativu a facebookovou skupinu v roce 2015 Babeta Schneiderová pro pár svých přátel. Dnes má skupina již více než 9 000 členů. Běžci se potkávají nejen virtuálně - společně běhají ve 12 městech v České republice, jezdí spolu na běžecké závody všude po světě a ze skupiny běžců je jedna velká parta kamarádů. Základem je prosincové adventní běhání, kdy se 1. - 25. 12. každý den minimálně třicet minut denně běhá, pořádají se každodenní výběhy po celé České republice a červnová charitativní běžecká série závodů Běh Advenťáka.

V roce 2018 vznikl nápad charitativního rozměru běhání. S podporou firemních i soukromých dárců, provozováním adventního e-shopu a pořádáním červnových běžeckých charitativních závodů Běh Advenťáka se v uplynulých čtyřech letech podařilo Advenťákům poskytnout finanční pomoc ve výši přes 3,3 milionu korun celkem dvaceti sedmi lidem, hrdinům s nelehkým osudem.

Za svou charitativní činnost získala Babeta Schneiderová v roce 2019 ocenění Laskavec od Nadace Karla Janečka a v roce 2021 ocenění Via Bona od Nadace Via.