Bojujte proti únavě

Na nedávné svátky má mnoho z nás památku v podobě nafouklého břicha a pár kil navíc. Právě teď je správný čas dostat tělo zase do normálu a dopřát mu místo přemíry tuků především vitamíny. Zažívání dostalo zabrat, takže je dobré lednový jídelníček odlehčit, zařadit do něj saláty, luštěniny a čerstvou zeleninu. Strava bohatá na vitamíny a minerály spolu s dostatkem tekutin je nejlepší zbraní proti únavě. Tělo získá energii třeba na plnění novoročních předsevzetí, do kterých jsme se letos pustili.

Vyzkoušejte například následující recepty.



Tuňákový salát s máslovými fazolemi

Suroviny:

2 lžíce citronové šťávy

5 lžic olivového oleje

Svazek pažitky

3 stonky řapíkatého celeru

Lžíce nakládaných kapar

2 lžičky dijonské hořčice

Šalotka

2 kusy Tuňák filety v olivovém oleji Vasco da Gama

250 gramů velkých bílých máslových fazolí

Sůl a pepř dle chuti

Postup:

Dresink připravíme rovnou v salátové míse. Vidličkou prošleháme citronovou šťávu a dijonskou hořčici. Prostupně přidáváme olivový olej a nakonec šalotku/pažitku. Scezené fazole dáme do mísy k dresinku a dobře promícháme, aby se rovnoměrně obalily. Přidáme tuňákové filety, nakrájené celerové stonky a kapary. Ještě jednou zlehka promícháme a můžete podávat. Obří máslové fazole udělají z tohoto salátu vydatné jídlo a spolu s tuňákem se postarají o pořádný přísun bílkovin.

Vitaminový salát s jablky a nakládaným zelím

Suroviny:

Dresink

4 lžíce řepkového oleje

1 lžíce hrubozrnné hořčice

1 červené jablko

3 lžíce bílého vinného octa

1 lžička medu

Salát

1 zelené jablko

320 g zelí bílé Znojmia

pepř dle chuti

půl hlávky čínského zelí

sůl dle potřeby

Všechny suroviny na dresink - olej, ocet, hořčici a med - dáme do salátové mísy a dobře prošleháme. Omyjeme jablka a zbavíme je jádřince, slupku neodstraňujeme. Nakrájíme na drobné proužky nebo ručně najemno. Bílé zelí vyklopíme do cedníku a necháme okapat. Přebytečný nálev vymačkáme rukou. Můžeme i pokrájet nožem na jemnější kousky. Nakrájíme také čínské zelí. Oba druhy zelí a jablka dáme do mísy k dresinku a dobře promícháme. Dochutíme podle potřeby solí a pepřem. Podáváme s čerstvým pečivem. Salát je vynikající i jako příloha k pečenému masu.