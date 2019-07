Botanická zahrada láká na festival chutí a kuchařskou show

Milujete originální občerstvení z foodtracků, exotickou kuchyni i domácí letní limonády? Pak si tento víkend 13 a 14. července nenechte ujít food festival plný gastronomických specialit na pozadí zelené oázy. Přijďte se inspirovat kuchařským uměním Ley Skálové a Markéty Hrubešové, ochutnejte extrémní pokrmy z hmyzu nebo si vyberte z bohaté nabídky stánků a uspořádejte s přáteli piknik ve stínu stromů. Akce se koná po oba víkendové dny od 10.00 do 19.00 hodin v Ornamentální zahradě a v expozici Stráň. Za vstup zaplatíte běžné vstupné do venkovních expozic. Užijte si léto plné chutí, vůní a kulinářských zážitků v trojské botanické zahradě.

K létu neodmyslitelně patří výborné jídlo servírované přímo pod širým nebem. "V pořadí už počtvrté pořádá trojská botanická zahrada oblíbený letní food festival. Tentokrát

se návštěvníci mohou těšit mimo jiné na jedinečnou kuchařsko-floristickou show, kdy své umění představí výborná kuchařka Markéta Hrubešová a přední česká floristka Klára Franc Vavříková. Chybět nebude ani nabídka vín z vinice sv. Kláry a široký výběr delikates. Lidé

si tak v prostoru rozkvetlé Ornamentální zahrady mohou vychutnat piknik s přáteli či s rodinou," zve na víkendový program Bohumil Černý, ředitel Botanické zahrady hl. m. Prahy.

Přehlídka kuchařského umění

Nechte se inspirovat letními recepty, sledujte kuchaře přímo při práci. V sobotu 13. července se zájemci mohou těšit na řadu kuchařských show. "Finalistka letošního ročníku soutěže MasterChef Česko a nadaná kuchařka Lea Skálová připraví před zraky diváků menu určené pro letní slavnostní oběd. Hlavním chodem budou kachní prsa sous-vide s máslovými brambory a cibulovou marmeládou, která doplní lehký dezert v podobě panna cotty s višňovým gelem," říká Jindřiška Hejtyková, produkční Botanické zahrady hl. m. Prahy.

K oběma pokrmům doporučí someliérka z vinotéky sv. Klára vhodná vína z místní produkce.

Je možné ze stejných ingrediencí připravit chutné jídlo a zároveň uvázat aranžmá? O tom

vás přesvědčí herečka a kuchařka Markéta Hrubešová a přední česká floristka Klára Franc Vavříková během své originální kuchařsko-floristické show. Obě budou mít k dispozici totožný rostlinný materiál složený z jedlých květin, a zatímco bude Markéta Hrubešová vařit lehké tříchodové menu, vznikne pod rukama Kláry Franc Vavříkové vazba určená k dekoraci letní slavnostní tabule.

Chcete-li vyzkoušet něco nového a dopřát si opravdu netradiční gastronomický zážitek,

pak rozhodně nevynechejte ani prezentaci kuchyňského zpracování hmyzu v jedinečném podání Jana Škraňka z projektu Brouk na talíři. "Zájemci se mimo jiné dozvědí, jak si správně a chutně připravit sarančata, cvrčky nebo červy. Těšit se mohou na show plnou chutí a emocí, kterou by si rozhodně neměli nechat ujít. Bez nadsázky lze totiž říci, že okusí to, co dosud nejedli, závěrečná ochutnávka všech připravených jídel je totiž samozřejmostí," dodává Jindřiška Hejtyková.

Stánky a foodtracky

Po oba víkendové dny se návštěvníci mohou těšit na výběr delikates. Na své si přijdou milovníci skvělé kávy, kterou jim připraví Kafe Mělník, podnik doporučovaný v nedávno vydané Gastromapě Lukáše Hejlíka. Lahodné frappé připravené v pojízdné retro kavárně

HY Coffee Point a ozdobené domácí cookies vás okouzlí natolik, že si během dne přijdete

pro druhou várku.

K letnímu dni se hodí i sladké potěšení v podobě lehkých francouzských makronků, domácích nanuků nebo originální rolované zmrzliny, kterou vám na přání připraví účastník soutěže MasterChef Česko Jan Šulc.

"Pokud vás během dne přepadne hlad, pak nevynechejte stánky s nabídkou mexické nebo peruánské kuchyně, ochutnejte tažené maso připravené pouze za pomoci kouře a žáru z tvrdého dřeva, orientální nudle, nebo delikátní burgery a skvělé pivo z mělnického minipivovaru Němý medvěd uvedeného v gastromapě Lukáše Hejlíka. Vyzkoušet můžete i tradiční řepánky či preclíky ve sladké i slané podobě," doporučuje Jindřiška Hejtyková. Jídlo skvěle doplní nabídka vín a osvěžující domácí limonády bez umělých sladidel, aromat a konzervantů.

Milovníci piva si přijdou na své v srpnu

Travnaté plochy trojské botanické zahrady (vyjma Japonské zahrady) jsou v létě ideální

pro uspořádání pikniku a příjemný odpočinek v prostředí plného vůní a záplavy květin. Prožijte letní festival chutí v rozkvetlé oáze na dosah centra české metropole.

Víkend 17. a 18. srpna bude patřit pivu! Návštěvníky čeká rozmanitá nabídka piv z malých domácích pivovarů spojená s doplňujícím sortimentem jídel a lahůdek k pivu, veselá muzika

a příjemná atmosféra v exkluzivním prostředí Ornamentální zahrady.



Kompletní program Botanické zahrady hl. m. Prahy i další novinky najdete zde.