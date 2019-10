Česká restaurace v New Yorku má ocenění od Michelina

Restaurace v budově českého centra v New Yorku letos získala ocenění Bib Gourmand od gastronomického průvodce Michelin. Informoval o tom na twitteru český konzulát. Restaurace Bohemian Spirit, která v americkém velkoměstě nabízí strávníkům české speciality jako je svíčková, kachna se zelím nebo bramboračka, se tak dostala mezi více než stovku podniků, kde se podle inspektorů Michelinu lidé dobře najedí, aniž musí utrácet horentní sumy.

Seznam restaurací, kterým letos průvodce Michelin v New Yorku přisoudil symbol Bib Gourmand, jež označuje dobrou kvalitu za přijatelnou cenu, vydavatelé zveřejnili ještě předtím, než odtajní celkové hodnocení. Průvodce vyjde příští týden a pozornost se bude soustředit zejména na to, které podniky získají michelinské hvězdy. V současnosti je v New Yorku 55 restaurací s jednou michelinskou hvězdou, 14 restaurací se dvěma hvězdami a pět podniků s nejvyšším možným tříhvězdičkovým ohodnocením.

Jednotlivé národní kuchyně hodnotitelé oceňují poměrně často, mezi restauracemi s michelinskými hvězdami je v New Yorku velké množství japonských, mexických, francouzských, italských či korejských restaurací. Tamní speciality se ovšem na menu často nabízejí i za ceny převyšující 100 dolarů (dva tisíce korun).

Restaurace Bohemian Spirit se se svými cenami drží i na newyorské poměry nízko: předkrmy, polévky a dezerty stojí devět dolarů (210 korun), telecí řízek s bramborovým salátem se dá pořídit za 24 dolarů (560 korun) a konfitované kachní stehno se zelím za 22 dolarů (515 korun).

V Česku letos získaly symbol Bib Gourmand čtyři pražské restaurace, další dvě - La Degustation Bohême Bourgeoise a Field - obhájily hodnocení jednou hvězdičkou z minulých let.