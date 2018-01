Chipsy už nejsou symbolem nezdravého jídla. Češi je vyrábějí z luštěnin

Obezita, cukrovka, vysoký tlak, cévní onemocnění. To jsou jen některé z negativních vlivů, které má na lidský organismus časté pojídání chipsů. Vzdát se slané pochoutky je ale těžké. Podnikatelé Martin Mondek a Ondřej Kocur z Jeseníku proto před dvěma lety začali vyrábět chipsy z luštěnin. V kombinaci s příchutěmi jako mák, česnek či chilli zdvojnásobili za pouhý rok prodeje a vytvořili početnou komunitu fanoušků.

Málokterá potravina má u dietologů tak špatnou pověst jako bramborové chipsy. Jejich častá konzumace má kvůli vysokému obsahu soli a rafinovaných, teplem upravovaných olejů velmi neblahý vliv na lidské zdraví. Značně riziková je navíc látka akrylamid, což je sloučenina vznikající už při teplotách nad 100 °C během smažení potravin bohatých na škrob, jako jsou právě brambory. Nalézt alternativu, která by omezila zmíněné nezdravé vlivy, ale přitom si zachovala křupavost a delikátní chuť, se donedávna jevilo jako nemožné. Kombinace luštěninové mouky a zajímavých příchutí se však ukázala jako správná cesta. "Luštěniny jsou jak známo plné bílkovin a minerálů a prospívají našemu tělu. V Česku se v jídelníčku zatím neobjevovaly tak často, jak by si zasloužily. Chceme to změnit a ukázat lidem, že to není jen o hrachové polévce nebo čočce na kyselo," vysvětluje Martin Mondek ze společnosti Yeschips.

Začínali na farmářských trzích. Nyní vyrábí chipsy po tunách

V roce 2015 začal společně s přáteli prodávat na farmářských trzích bezlepkové luštěninové výrobky. "Původní plán byl vytvořit zdravou alternativu chipsů pro stále větší počet celiaků a lidí nesnášejících lepek, ale zároveň oslovit i běžné spotřebitele. Luštěniny jsou přirozeně bezlepkové, ale zároveň při nápaditém zpracování i mimořádně chutné, což spousta lidí vůbec netuší," říká Ondřej Kocur. A pokus vyšel: Za necelé tři roky se mu podařilo z rodinné firmičky vybudovat prosperující podnik, který vyrobí téměř sedm tun zdravých chipsů každý měsíc a v nových prostorách, kam se výroba přesune po novém roce, se produkce ještě desetkrát zvýší.

Zdravé české chipsy pronikají do Evropy

Luštěninové chipsy distribuuje Yeschips po celé České republice, pronikly již úspěšně také na Slovensko a do Rumunska. Zájemci se však hlásí z celé Evropy. "Obdrželi jsme poptávky z Polska, Švýcarska a dalších zemí, ozvali se dokonce z Asie," uvádí Martin Mondek. Právě rostoucí zájem ze zahraničí byl rozhodujícím impulsem pro přesun výroby. I přes expanzi a růst však zakladatelé nadále staví na původní myšlence komunitní značky a týmu srdcařů, pro které představují zdravé chipsy součást jejich životního stylu. "V současnosti je nás třicet, plánujeme samozřejmě rozšíření týmu, nicméně i do budoucna chceme být svým způsobem rodinnou firmou," uzavírá Martin Mondek.