Chutné svačinky pro školáky

Zdravá svačina je důležitá nejen pro dobré soustředění malého školáka, ale také zabraňuje přejídání. Velkou část svačiny by měla tvořit zelenina a ovoce. Pokud vaše dítko svačiny odmítá, zkuste mu je zpestřit něčím netradičním, jídlo láká nejen vůní, ale i veselým vzhledem. Zeleninu schovejte třeba do tvarohové pomazánky, sladkou obměnou může být chia puding s ovocem nebo domácí műsli tyčinky. Vyzkoušejte naše osvědčené tipy, a zkuste do jejich přípravy zapojit i přímo děti.

Zvířátkové tousty - veselá chobotnička

Potřebujeme:

Penam chléb toustový světlý

domácí šunkovou pomazánka

tvrdý sýr

červená paprika

černé olivy

listový salát

Postup:

Z plátků chleba vykrojíme dvě chobotničky a spojíme je jemnou vrstvou pomazánky. Ze sýra a oliv vyrobíme očička, z červené papriky pusinku a čepičku. Chobotnička bude plavat v moři z listového salátu. Pomazánku smícháme z tvarohu, másla, umleté šunky, ochutíme solí.

Zvířátkové tousty - kuřátko

Potřebujeme:

Penam chléb toustový světlý

domácí vajíčková pomazánka

plátky jablka

rukola

mrkev

kůrku tmavého chleba

černé olivy

Postup:

Domácí vajíčkovou pomazánku připravíme z másla, nastrouhaných vajíček uvařených natvrdo a mléka. Ochutíme solí a troškou hořčice. Z chleba vykrojíme dva kruhy a spojíme je jemnou vrstvou pomazánky. Z plátků jablka vyrobíme oči a hřebínek, z mrkve zobáček a nožičky, z lístků rukoly křidélka.

Jahodový chia puding

Potřebujeme:

Dobrý sirup do mléka s příchutí jahoda

200 ml mandlového mléka (případně kokosového nebo klasického)

cca 3 lžíce chia semínek

ovoce na ozdobu

Postup:

Mléko smícháme s Dobrým sirupem do mléka, přidáme chia semínka a směs necháme v lednici nabobtnat alespoň 2 hodiny nebo nejlépe přes noc. Před podáváním ozdobíme. Dobrou chuť!