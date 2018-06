Do průvodce Gourmet Brno se dostaly luxusní i neformální podniky

Luxusní restaurant Pavillon i neformální Ochutnávková pivnice letos uspěly u odborníků a dostaly se do průvodce Gourmet Brno. Vydává jej Turistické informační centrum města Brna (TIC), nyní představilo jeho letošní edici.

Průvodce rozděluje podniky do sedmi kategorií. Jde o restaurace, bistra, kavárny, pivnice, vinárny, cukrárny a bary. V každé kategorii dostanou gurmáni tři hlavní tipy. TIC ale bude bude propagovat všechny podniky, které v nezávislém hodnocení získaly nad 70 procent, a prokázaly tak, že stojí za návštěvu.

Mezi vítězi v kategorii restaurací jsou vedle Pavillonu také Kohout na víně a Butcher's Grill & Pasta. Kategorii kaváren ovládly podniky Monogram Espresso Bar, SKØG Urban Hub a Punkt. Za pivem mohou znalci zamířit do Ochutnávkové pivnice, která svou atmosférou podle průvodce připomíná undergroundové neformální hospody z přelomu 80. a 90. let, anebo do Pivária a Výčepu Na stojáka.

"Výsledky jsme letos opět zpracovali do přehledného průvodce, který v českém, anglickém a nově i německém jazyce poradí, jak sladit svoje brněnské chutě. Všechny podniky budou mít také svoje místo na portálu GOtoBRNO.cz," uvedla ředitelka TIC Jana Janulíková.

Oproti loňskému ročníku gurmáni dostanou také doporučení na zajímavé podniky v celém Jihomoravském kraji.