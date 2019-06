Fenomén jménem toustís.

Češi v posledních letech objevují rozmanité gastronomické lahůdky; teď se do našich kuchyní dostává i legenda toustís alias anglický muffin. Ať už se o anglické kuchyni říká ledasco, anglický muffin je rozhodně výjimkou potvrzující pravidlo. Miluje ho celý svět!

Historie tohoto báječného kousku nadýchaného pečiva se datuje do dob viktoriánské Anglie. Angličan Samuel Bath Thomas emigroval do New Yorku, otevřel si pekárnu a jal se dle receptu své maminky péci. Chybička se vloudila, Mr. Thomas si jaksi nezapamatoval vše, co měl, a místo anglického pečiva crumpets se zrodila budoucí světová hvězda v podobě anglického muffinu neboli toustís.

Celosvětově oblíbené pečivo si dnes můžeme dopřát ke snídani, svačině i jako skvělou přílohu při grilování snadno a bez zdlouhavé domácí přípravy. Toustís od Penamu jsou prakticky balené po šesti kusech, k dostání jsou ve světlé i tmavé variantě a navíc jsou již lehce naříznuté, takže parádu s nimi nadělá bez obav i méně zkušený kuchař. Ať už Toustís jen zlehka opečete na grilu, naplníte třeba na mexický způsob či upravíte nasladko, neuděláte chybu.

Toustís s chorizem

Suroviny:

1 bulka Toustís tmavý

4 plátky choriza

2 plátky čedaru

Papričky Jalapeňos

Hořčice

Postup:

Toustís rozkrojíme nožem na 2 půlky. Každou opečeme na sucho na rozpálené pánvi z obou stran. Poté namažeme hořčicí, poklademe plátky choriza, přidáme papričky jalapeňos a navrch položíme plátky čedaru. Obložené toustís vložíme do rozpálené trouby na dvě minuty a necháme zapéct. Teplé podáváme.