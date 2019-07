Food festival v Dětenicích: středověké pochutiny i brutální zábava

Časy, kdy se v Česku konala jedna gurmánská akce na oslavu dobrého jídla pití, jsou dávno pryč. Letos v srpnu na všechny vášnivé jedlíky a milovníky delikates čeká ještě - řečeno autentickou středověkou mluvou - jedinečný masakr žrádla, chlastu a brutální zábavy. Nekoná se nikde jinde než v malé vesničce Dětenice na Mladoboleslavsku nedaleko Prahy. Právě v Dětenicích byla v roce 2003 otevřena historicky první středověká krčma, která lovcům nevšedních zážitků dovolila zažít tuto nelítostnou a krutou dobu na vlastní kůži.

Propojení pohodové letní atmosféry s kvalitní gastronomií je u Čechů stále oblíbenější program pro volné dny a víkendy. Užívat si konzumaci dobrého jídla a pití ve společnosti blízkých patří mezi příjemné kratochvíle. Společně s oblibou food festivalů strmě roste i počet podobných akcí. Letos se už počtvrté v Dětenicích nedaleko Prahy koná středověký food festival v duchu Francké říše, barbarského severu a koloniální Indie. Připravte se na masakr žrádla a chlastu s dobovým zábavným programem, při němž nebude nouze o akční a syrovou podívanou.

Temné doby se vracejí

Pokud vás v Dětenicích přepadne hlad nebo jen neodoláte vlastní zvídavosti, připravte se na vynikající dobové speciality. Na uctivé jednání v rukavičkách v duchu hesla "náš zákazník, náš pán" raději zapomeňte. Místo toho se připravte na prostořekost obsluhy okořeněnou jadrnými výrazy, která je pro středověké časy tolik příznačná. Nejinak tomu bude i v případě dětenického středověkého food festivalu, který se letos koná v sobotu 3. a 17. srpna od 11 do 18 hodin.

"Masakr žrádla, chlastu a brutální zábavy představí nejen vyhlášené středověké pochutiny, ale také bohatý středověký program pro celou rodinu. K vidění budou napínavé a hrůzostrašné podívané, jako je rytířské klání, poprava oběšením, středověké mučení zloděje, vystoupení fakíra se střepy či splašený medvěd, Pro děti je připravený kolotoč, střelnice, vystoupení sokolníka s dravými ptáky i malování na obličej. Odpočinete si snad jen u vystoupení dobové kapely a tanečnic," láká návštěvníky Aneta Ondráčková, manažerka dětenického komplexu.

Usilovně přemýšlíte, na čem si pochutnávali lidé ve středověku? Chutě to jsou nanejvýše rozmanité. "Středověké festivalové menu uspokojí slané i sladké chutě každého gurmána. Máme tu i jídla z dálné koloniální Indie - Kuře Tikka a indický chléb. Ale také krevety, ústřice, mušle, olihně, středověký burger, kuří hnátky a jehněčí klobásky, šašlik, domácí bramboráky, koláčky, ovocné knedlíky, staročeské lokše s povidly a pro ty, co by rádi zakousli něco většího, se bude opékat celé čuně nebo jehně. A pokud vás při velkolepé podívané polije horko, osvěžit se budete moci osvěžit vyhlášeným dětenickým pivem podle starodávné tradiční receptury nebo třeba v aperol a champagne baru," doplňuje s úsměvem Ondráčková. Nezapomeňte doma své mazlíčky, vstup se psy je povolen. Nebo si můžete donést či půjčit deku a užívat si celou akci s piknikem na trávě.

Kde jinde by se měl konat středověký food festival než v resortu, kde se nachází první středověká krčma na světě? Dětenická krčma byla otevřena už v roce 2003. Od té doby se počet restaurací a hospůdek v podobném stylu, které dýchají středověkem, značně rozrostl. Udělat si výlet zpátky do minulosti, do dob pohnutých, temných, zato ale s neopakovatelnou atmosférou, patří k populárním zážitkovým aktivitám.