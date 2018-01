Garden Food Festival bude i v Rožnově, nabídne delikatesy

Garden Food Festival, který nabízí speciality rozličných národních kuchyní i regionální potraviny či farmářské produkty, se letos poprvé uskuteční také v Rožnově pod Radhoštěm na Vsetínsku. Gastronomická akce bude v tamním městském parku 30. června a 1. července, informovala mluvčí festivalu Kateřina Martykánová.

Festival letos bude také v dalších třech městech na Moravě, a to ve Zlíně, kde byly již dva ročníky, letos počtvrté se milovníci gastronomie sejdou v Olomouci a podruhé v Ostravě. Akce vždy přilákala tisíce návštěvníků.

"Rožnov jsme zvolili z toho důvodu, že jde o oblíbenou turistickou destinaci s velkou koncentrací lidí, kteří sem přijíždějí z různých regionů. Garden Food Festival připravujeme společně s městem, kterému akce podobného typu dosud v nabídce chyběla. Chceme oslovit hlavně obyvatele jižní a jihovýchodní části Beskyd a turisty," uvedla Martykánová. Dodala, že pro návštěvníky z Valašského Meziříčí vypraví organizátoři ve spolupráci s Českými drahami i speciální historický vláček, který jim zajistí dopravu do Rožnova.

Na akci si přijdou na své milovníci vybraných delikates i příznivci tradiční české kuchyně. "Návštěvníci se zde mohou seznámit se zajímavými gastro koncepty z celé republiky i ze zahraničí. Ochutnat budou mít možnost i exotické pokrmy, hmyzí delikatesy, lanýže, ústřice, foie gras a další speciality z jater kachen a hus, farmářské a regionální produkty, destiláty, tuzemská i zahraniční vína či pivo z minipivovarů," uvedl zástupce organizátorů Pavel Vysloužil. Na festivalu tradičně představuje své umění několik šéfkuchařů, tváří festivalu bude opět šéfkuchař Zdeněk Pohlreich. Nebudou chybět různě zaměřené kuchařské show.

Garden Food Festival se letos uskuteční nejdříve v Ostravě, a to o víkendu 5. a 6. května, o prvním červnovém víkendu zavítá do Smetanových sadů v Olomouci. Ve Zlíně se bude konat 1. a 2. září, letošní ročník bude situován do areálu filmových ateliérů na Kudlově, předchozí dva ročníky byly v parku u zámku.