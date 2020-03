Když v karanténě dochází kuchařská inspirace, zkuste zapečenou šunku s jablky.

Rodiny si v době karantény musejí zvykat na řadu změn. Zatímco dosud se společný čas omezoval na večery a víkendy, nyní jsou spolu členové domácnosti s dětmi prakticky nepřetržitě. Na jednu stranu je to hezká příležitost pro posílení vztahů, na druhou stranu je to velký zdroj stresu. Rodiče často musejí pracovat z domu, děti plní úkoly zadané školou, do toho je potřeba obstarat domácnost, nákupy a hlavně uvařit.

Vymýšlet jídelníček na sedm dní v týdnu tak, aby zachutnal všem členům rodiny, a zároveň byl aspoň trochu vyvážený, není žádná legrace. Pokud už vám dochází inspirace, přinášíme tip na jednoduché jídlo z několika málo surovin, které můžete do svého kuchařského repertoáru přidat.

Zapečená šunka s jablky



Suroviny:

3 ks šalotky

30 g másla

100 ml mléka

1 Pražská šunka vynikající kvalita Hamé

1 ks pórku

200 ml zakysané smetany

1 lžička křenu

Postup:

Šalotku oloupejte, nakrájejte na kostičky, očištěný pórek na kolečka. V pánvi rozehřejte polovinu másla a osmahněte na něm šalotku s pórkem. Přesuňte vše do zapékací misky, osolte, opepřete.

Z jablek vykrájejte jádřinec a nakrájejte je na tenké plátky. Pražskou šunku vyjměte z plechu a také nakrájejte. Na šalotkovo-pórkový základ naskládejte ve vrstvách plátky jablek a šunku. Nakonec vše zalijte zakysanou smetanou vyšlehanou s mlékem a křenem. Pokud nemáte čerstvý křen, použijte Křeník od Hamé nebo křenovou pastu.

Poklaďte hoblinkami másla a dejte zapéct do trouby. Při předehřátí na 180 °C zhruba na 20 minut.

Po upečení můžete zdobit nasekanými ořechy.