Kuchařka: Čím starší kyselice, tím je lepší

Tradiční valašská polévka kyselice, která se vaří z kysaného zelí a brambor, je tím lepší, čí je starší. Řekla to Stanislava Sovjáková, jedna z kuchařek, která se zapojila do soutěže o nejlepší valašskou kyselici ve Vizovicích na Zlínsku. Soutěž se koná sedmým rokem, Sovjáková se jí účastní již popáté, loni byla i v porotě. Letos navařila kvůli soutěži 5,5 litru polévky, dělala ji už ve čtvrtek, aby se kyselice odležela.

"Každý má kyselici jinou, kdyby nás bylo deset, každá má jinou chuť, každému to šmakuje jinak," řekla kuchařka, která má raději polévku skutečně kyselou, někdo ji však vaří i sladší. "Někdo ji má hustší, někdo řidší. Někdo do ní dává uzené, my dáváme domácí klobásky. Byla tady i kyselice s houbami," uvedla Sovjáková.

Uvařit kyselici podle ní není těžké, jen se musí dávat pozor na to, aby byly brambory pořádně uvařené, v kyselé vodě ze zelím se tak nestane, proto se většinou brambory vaří dříve nebo zvlášť. "Potom se přidává kmín, sůl, klobáska, jak kdo má rád a udělá se příhušťka, trochu mouky a mléka, a nakonec se dává zakysaná smetana. Každý podle chuti, jestli chce dvě nebo tři," uvedla Sovjáková, která má ráda polévku hustou a dává tři smetany.

Polévka se na Valašsku jedla v minulosti velmi často, prakticky po celý rok. V odlehčené podobě si ji lidé brali například s sebou na pole, kde celý den pracovali.

Do soutěže se dnes přihlásily dvě desítky kuchařů. Akci doplnila výstava nazvaná Šikovné ruce občanů Vizovic, na které představují své výrobky obyvatelé města. K vidění je tradiční vizovické pečivo, háčkované betlémy, keramika či vyšívané ubrusy. Pořadatelé připravili také přehlídku kapel, které hrají na dudy.