Kuchařská esa i čerstvý mech. Večeře plná překvapení

Do poslední chvíle netušíte, co přesně dostanete na talíři. Jasno nemáte ani v tom, kdo si s vámi sedne k jednomu stolu. V Česku ojedinělý restaurační koncept láká na gastronomické představení plné překvapení i menu postavené na tradičních českých surovinách a emocích.

Podnik podobný restauraci Benjamin v pražských Vršovicích byste v Česku hledali marně. Nedávno otevřený koncept je v mnoha ohledech výjimečný: například sociálním pojetím, které v praxi znamená, že se dovnitř nevejde více než deset hostů a všichni sedí u jednoho kulatého stolu z masivního dřeva.

"Chtěli jsme jít úplně jinou cestou a inspiraci našli v zahraničí. Ve skutečnosti jde však o návrat k tomu, co bylo v minulosti úplně běžné, tedy společné stolování. Odlišní jsme ale v mnoha dalších věcech," říká majitel Benjamina a gastronomický vizionář Štěpán Návrat.

Neobvyklé je například to, že do poslední chvíle nevíte, jakou bude mít podávané menu podobu. Známé jsou pouze ingredience, z nichž se jednotlivé chody skládají. Například: Jeseter/ředkvičky/fenykl. Nebo: Třešně/tvaroh.

Gastronomické představení

Co přesně šéfkuchaři vykouzlí, zůstává do poslední chvíle tajemstvím. Jisté je, že veškeré suroviny mají lokální charakter a jejich producenti se nacházejí maximálně 300 km od Prahy. Ostatně, kuchyně Benjamina je zaměřená na tradiční české pokrmy a přírodní zdroje prezentované v moderním gastronomickém pojetí.

Netradiční je také způsob přípravy jídel a jejich servírování: o vše se starají hned tři zkušení šéfkuchaři: Tomáš Torhan se zkušenostmi ze slavné restaurace Fauna v norském Oslu, Radek Jakubec, který mimo jiné působil i v prestižním londýnském podniku Gordon Ramsay’s Boxwood Café, a Pavol Pavlík, jenž prošel řadou předních slovenských restaurací a naposledy vařil v úspěšném pražském Bistrot 104.

Samotné servírování má podobu kulinářského představení: šéfkuchaři přicházejí mezi hosty, všechna jídla důkladně odprezentují a sami roznesou mezi návštěvníky. Nebrání se otázkám, diskusi nad pokrmy a případným nápadům, co zlepšit a jaké věci udělat jinak.

Ticho nehrozí

Jednotlivé chody lze samozřejmě párovat s vybranými tuzemskými i zahraničními víny či českými pálenkami, což rychle uvolňuje atmosféru a podporuje diskusi mezi hosty. Funguje to. Přestože se u stolu sejdou lidé, kteří se vidí poprvé v životě, bez problémů se mezi sebou baví o nejrůznějších tématech kvalitou podávaného hovězího počínaje a plánováním letní dovolené konče.

Emoce i kouzlo prostředí podtrhuje řada dalších drobností: například pohodlný barový stůl z masivního dřeva, nádobí z dílny známého designéra Martina Kastnera i velký obraz ze živého mechu.

Menu se obměňuje přibližně každé dva týdny podle aktuální dostupnosti sezonních surovin a vaří se od středy do soboty. První, pětichodové, představení začíná v 17.30, druhé o osmi chodech ve 20.15, což je další specifikum vršovického podniku. Zatímco do klasické restaurace můžete přijít, kdykoliv je otevřeno, s Benjaminem je to podobné jako v divadle. Představení, zde to kulinářské, má jasně daný začátek. Rezervace nutností.