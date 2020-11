Listopadové novinky na váš stůl

Každé roční období má něco do sebe. Každé je jedinečné svým způsobem. Stačí se jen dobře vybavit vším, co je třeba, abychom každou roční dobu aktivně a co nejlépe prožili, než nám zase uteče. V listopadu podpořte své zdraví českou superpotravinou, vyrazte na procházku do případy s pořádnou svačinou a doma se pak osvěžte letním exotickým drinkem. A máme tip i pro milovníky extra pálivých pokrmů.

Malý, ale užitečný pomocník do kuchyně

Jak letos na podzim podpořit svoji imunitu? Vsaďte na českou superpotravinu, kterou je jistě česnek. Ne nadarmo se mu říká přírodní antibiotikum, kromě nesporně pozitivního vlivu na naše zdraví také dodává ostřejší chuť našim pokrmům. Nastrouhat česnek a zároveň zachovat veškeré vitaminy se vám hravě podaří díky keramickému struhadlu na česnek z karlovarského studia Lenky Sárové Malíské. Je vyroben z tvrdého porcelánu a zdobený lučními květy - www.originalniporcelan.cz.

Svačinka do batůžku i kabelky

Nové plundrové špičky od Penamu s nadýchanou krémovou a svěží ovocnou náplní jsou přesně tím, po čem sáhnout, když vyrážíte na podzimní procházku, s dětmi na hřiště nebo máte prostě chuť na něco sladkého. Díky praktickému 100g balení je můžete mít vždy po ruce. Jsou pečeny z české pšenice a mají ideální poměr pečiva a náplně. Vyzkoušejte tradiční chuť svěžích malin nebo netradiční kombinaci jablka s populárním rakytníkem. K dostání v obchodních řetězcích Billa, brzy v prodejnách Albert.

Exotická Mattoni

Lákají vás exotické plody, jako je mango nebo maracuja? Pak rozhodně musíte vyzkoušet novou Mattoni MULTI s příchutí tropického ovoce. Tahle osvěžující ovocná chuť v kombinaci s minerální vodou Mattoni a jemnými bublinkami doslova roztančí vaše chuťové pohárky! Užijte si i na podzim šťavnaté chutě dalekých krajů, jistě prozáří sychravé počasí v našich krajích.

Extra pálivý zážitek

Máte ve své blízkosti gurmána, který si libuje v pálivých pokrmech? Obdarujte ho parádním

dárkovým balením se čtyřmi extrémně pálivými chilli omáčkami z nejpálivějších chilli papriček na světě. Jedno oko nezůstane suché. Omáčky My Chilli jsou ty nejpálivější pro pořádné drsňáky (pro znalce obsahuje například Habanero Hotsauce či Smoked Peppers sauce, k zakoupení na www.adrop.cz.

Užijte si tropické osvěžení exotických plodů v Mattoni MULTI.