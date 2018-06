Majočup i řepo-BQ aneb Podivné chutě letošního léta

Té zvláštní směsi se už říkalo lecjak: fritovací omáčka, ruský dresink, holandský sos, omáčka ze zálivu. Tak nebo tak, jde o pokračování léty prověřené tradice smíchat majonézu s kečupem do jedné růžové omáčky, která spojuje krémovitost majonézy s nakyslou chutí skrývající se v každé lahvi kečupu, napsal zpravodajský server PYMNTS.



Proč ničit dvě pochutiny, které dokonale fungují každá sama o sobě? Ti, kdo si kladou tuto otázku, zřejmě nebudou nadšení, že se tato kombinace probojovala z okrajových stravovacích proudů do mainstreamu. A díky firmě Heinz se dočkala i nového jména - na trh ji uvedla jako majočup (mayochup).

Pokud máte pocit, že je to nejpodivnější laskomina, o jaké jste v poslední době slyšeli, pak se vám patrně nedostává informací. Nejenže to není nejdivnější pochutina na seznamu módních gastronomických výstřelků letošního léta, ale není to ani nejpodivnější pochutina z kečupu.

It’s official. #Mayochup will be in stores later this year, and your sauciest suggestions available online. Go to https://t.co/ZOFNuw4ytK to see if your name made it on a bottle. pic.twitter.com/T2QhxfQ5Aj