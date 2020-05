Mistrovské grilování s tím pravým grilem

Grilování neodmyslitelně patří k letním měsícům. Při výběru správného grilu ale budete moci grilovat i mimo sezonu třeba doma na balkoně. Gurmánské zážitky si pak užijete za každého ročního období. V čem se liší gril na dřevěné uhlí, plynový a elektrický gril? A jakých chyb se při přípravě jídla na grilu vyvarovat? Přečtěte si tipy a vyberte si ideální gril.

Kdo by neměl rád grilovačku? Rozšířené přípravě jídla na mřížce nad ohněm můžeme vděčit karibskému kmeni indiánů, kteří si maso upravovali pomocí nástroje zvaného "barbacoa", ze kterého známe dnešní "barbecue" či zkráceně "BBQ". Postupně přicházeli vynálezci s uhelnými briketami, dřevěným uhlím až k plynovým a infračerveným grilům. V dnešní době je jich k dostání nepřeberné množství. Jaký typ bude nejlepší právě pro vás?

Gril na dřevěné uhlí

Příprava jídla na otevřeném ohni je čirá romantika. Představte si ten pocit, když vysypete z pytle dřevěné brikety nebo uhlí, sáhnete po vhodném podpalovači a škrtnete zápalkou. Pomocí uhlí a briket je snadnější dosáhnout vysokých teplot, které jsou ideální pro zapékání - to je ovšem možné pouze s uzavřenými kotlovými grily, které nabízí například značka Tenneker. "Dřevěné uhlí se narozdíl od briket snadněji zapaluje a nezůstane po něm tolik popela. Spotřebujete ho však více než dřevěných briket. Oheň a žár je potřeba udržovat a správně regulovat," vysvětluje David Benda, odborník z oddělení zahrady v projektových marketech Hornbach. Znalci oceňují především typicky kouřovou chuť, která vzniká pouze na žáru z dřevěného uhlí. Ta se naplno projeví zejména u klobás a grilované zeleniny. Grily na dřevěné uhlí jsou dobrými společníky při grilování pod širým nebem.

Plynový gril

Výhodou grilu na plyn je rychlé zprovoznění stisknutím elektronického zapalování. Plamen můžete regulovat na dvou až pěti hořácích (podle typu a velikosti grilu) a teplotu hlídat pomocí zabudovaného teploměru. Poklop na grilu zajišťuje rovnoměrnou cirkulaci vzduchu. "Většina plynových grilů má i boční a zpětné hořáky a grilovat tak bez obav můžete až do té chvíle, kdy spotřebujete celý obsah propanbutanové nádoby. Poté jí vyměníte a grilujete dál," radí Benda. Výhodou je také absence kouře, proto lze plynové grily používat také na balkóně, aniž by obtěžovaly sousedy.

Elektrický gril

Po elektrickém grilu sáhne ten, kdo má možnost posedět si na terase či balkóně, chce si ušetřit starosti a čas a nemůže si dovolit grilovat nad otevřeným ohněm a kouřem znečišťovat okolí. Elektrický gril je dobrou variantou na cesty, návštěvy a rychlé a originální pohoštění. Má krátkou dobu zahřátí a snadno se udržuje. Často nedoceňovanou výhodou je rovnoměrné rozložení tepla na grilovací ploše. Díky možnosti uzavření poklopu lze snadno připravovat na elektrickém grilu i zapečené pokrmy. Navíc se nemusíte bát odlétávání jisker, takže je gril možné používat opravdu kdekoli.

Bezpečnost a zdraví především

Grilování má většina lidí spojené s pohodovým časem stráveným s partou přátel či rodinou. Pochoutky z grilu jsou navíc velice chutné. Pozor ale na správnou přípravu. Pro grilování nepoužívejte maso nakládané do solných roztoků. Působením horka se při něm mohou uvolňovat rakovinotvorné látky, tzv. nitrosaminy. Nejznámějšími zástupci této skupiny jsou šunky, uzená slanina, játrová paštika a párky - ty na gril v žádném případě nepatří. Tuk z grilovaného masa by neměl odkapávat do žhavého uhlí, jelikož přitom může vznikat rakovinotvorný kouř. Pro zachycování tuků můžete používat speciální záchytné misky z hliníku nebo smaltovaného ocelového plechu. "Grilovací uhlí by se nikdy nemělo polévat petrolejem nebo benzinem, protože to může zásadně ovlivnit chuť připravovaného jídla, ale používat pouze speciální podpalovače, ať už tekuté, nebo kostky. Gril by měl být umístěný v bezpečné vzdálenosti od všech hořlavých látek. Pozor dávejte také na děti a domácí mazlíčky. Držte je od grilu dál, ve chvilce nepozornosti by se mohlo něco stát," apeluje na bezpečné zacházení s grilem David Benda. Po ukončení používání by se mělo uhlí v grilu nechat dohořet, než zcela vychladne, a zlikvidovat až po 12 hodinách. Důležité je pravidelné čištění a vysypávání popela.

Naše tipy:

Kotlový gril na dřevěné uhlí Tenneker Black Moon

Každý gril na dřevěné uhlí značky Tenneker lze během 60 minut sestavit kdekoli, nezávisle na elektřině nebo plynu. Tradiční grilování na dřevěném uhlí je opravdovým zážitkem a je nesrovnatelně flexibilní. Gril Tenneker Black Moon je navíc vybaven kolečky, čímž se jeho použití stává ještě snadnějším. Nechybí ani nádoba na popel a praktický teploměr zabudovaný v poklopu grilu. Prodává Hornbach za 2790 korun.

Plynový gril Tenneker Halo TG4

Plynový gril HALO TG4 vás na první pohled nadchne svým elegantním a vkusným designem, kvalitou provedení a praktičností. Samotný gril se zapíná pouhým stiskem jednoho tlačítka. Prosklené víko grilu umožňuje pohodlně sledovat stav jídla při grilování, aniž by se ztrácelo teplo otevíráním, a teplotu grilování lze snadno odečítat z teploměru vestavěného do víka. Pokud by hrozilo připečení, ovládání teploty je velice rychlé a snadné pomocí podsvícených ovladačů. Všechny plynové grily Tenneker mají litinové rošty potažené porcelánem s opravdu dlouhou životností a snadným čištěním. Stačí jen připojit plynovou lahev, rozpálit, a může se začít grilovat! Koupíte v Hornbachu za 22 990 korun.