Na gastro festivalu v Liberci se bude podávat i řízek z roku 2101

Tartar z pečené červené řepy, kuřecí řízek z roku 2101 nebo v kombinaci vepřová panenka, králičí stehno a játra se bude servírovat v Liberci od poloviny ledna do konce února při Grand Restaurant Festivalu. Do 11. ročníku degustační akce tříchodového menu se zapojilo 89 restaurací z celé země, z toho pět z Libereckého kraje. Každá nabízí jiné menu, spojené bývá obvykle s tématem festivalu. Letošní je 2020: Sci-fi?, řekl zakladatel festivalu Pavel Maurer.

Reakce šéfkuchařů na toto téma je podle něj zábavná. Někteří promítli do svého menu názvy sci-fi filmů, jiní zase použijí ingredience, o kterých si myslí, že budou surovinami budoucnosti. Třeba liberecká restaurace Black Horse bude mít v menu kuřecí řízek s kaší a okurkou v podobě, v jaké by mohl být servírován v příštím století. Lákat bude i na krémovou rybí polévku s mořskou řasou. "Řasy jsou možná surovina, kterou se budeme zabývat v budoucnosti," uvedl Maurer.

V tématu sci-fi je ale podle něj i návrat k původním surovinám. "To jsou recepty našich babiček, protože si myslíme, že v rámci dolování naší planety a plýtvání surovinami je dobré se navracet k některým věcem, protože (babičky) dokázaly být šetrné," uvedl Maurer. Za původní považuje třeba švestky. V podobě omáčky je bude při festivalu podávat jako dezert restaurace libereckého hotelu Valdštejn. Pro další chody zvolil hotel i netradiční kombinace, například v jednom bude i hovězí carpaccio a majonéza z čerstvých ústřic. "Nakombinovat hovězí maso s rybou je myslím zajímavá věc," uvedl majitel hotelu Roman Želonka.

Z gastronomického pohledu nevidí Maurer žádné specifikum spojené s Libereckým krajem. "Myslím si, že jak je globalizovaná gastronomie, tak mi nepřipadá, že by se některá část republiky vyjímala," uvedl Maurer. Dokáže si ale takové specifikum představit. Jako příměr zvolil různě připravované těstoviny v Itálii. Na jihu v Neapoli jsou podle něj s lehčími omáčkami, které se směrem na sever zhutňují. Něco takového by podle něj mohlo platit pro Liberec. "Neměli bychom se stydět dát si něco tučnějšího nebo něco, co nám dá větší energii, protože přeci jen je tady větší zima než o sto kilometrů dole," dodal. Příkladem by podle něj mohly být brambory podávané s opečenými škvarky nebo slaninou.

Na degustační menu mohou lidé do restaurací zapojených do festivalu zajít od 15. ledna do 29. února. V Liberci se zapojí i Bílý mlýn a z dalších částí kraje Jítravský dvorec v Jítravě a Port hotel v Doksech. Lidé si mohou koupit menu od 300 do 700 korun. Část zisku z festivalu půjde na charitu, konkrétně na pomoc africkým dětem trpícím podvýživou.