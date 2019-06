Naučme se jídlem bavit, říká michelinský kuchař Kašpárek

Ziskem michelinské hvězdy se Radek Kašpárek zařadil mezi kuchařskou elitu, role porotce v soutěži Master Chef z něho udělala televizní celebritu. Okázalosti se však vysmívá. Z jeho jídel se kouří, restauraci zdobí kosa, vidle a holínky. "Češi by se měli odnaučit dát si jeden velký chod, a místo toho opravdu degustovat, objevovat chutě," říká úspěšný šéfkuchař.

Oblíbená televizní soutěž Master Chef, v níž vaří amatérští kuchaři, dospěla do finále. Spolu s šéfkuchaři Janem Punčochářem a Přemkem Forejtem jste byl členem poroty. Zaujal vás některý z pokrmů natolik, že byste ho zařadil na menu své restaurace Field?

Pokrmy od všech tří finalistů. Vařili fantasticky, bylo na nich vidět obrovské nadšení, ale zároveň i zručnost a bezvadně zvládnuté řemeslo.

Kolega z poroty Přemek Forejt nabídl jednomu ze soutěžících, bývalému dřevorubci Oliverovi, angažmá ve své olomoucké restauraci Entrée. Nezvažoval jste něco podobného?

Už jsem u sebe měl z Master Chefa čtyři soutěžící na stáži. A nebyl to vůbec žádný problém. Ti lidé totiž mají jeden skvělý předpoklad: vaření je skutečně baví. To je základ, zbytek se už naučí každý. Když vybírám personál do restaurace, kladu důraz právě na tohle. A také na pokoru. O namachrované lidi nemám zájem.

Co říkáte na ohlasy, jež soutěž vzbudila? Po internetu například kolují stížnosti chlapů, kterým manželka začala vařit podle Master Chefa. Většinou jde o poznámky typu, že tři zrnka rýže, jeden hrášek a celerový chips jim k jídlu fakt nestačí. Byť jsou na talíři krásně naaranžované.

Takové ohlasy jenom dokazují, jakým fenoménem se soutěž stala. Sám jsem viděl různé parodie, třeba jak podle Master Chefa vaří kuchařky ve školní jídelně. Na druhou stranu si myslím, že je pořád lepší vařit v tomto stylu, než jet staré vykopávky typu kaťák, smažák a kuřecí prsa s broskví. A že porce nezaplní celý talíř? Na to si budeme muset zvyknout. Kvalitní, byť menší pokrm, připravený ze zajímavých surovin a nápaditě naservírovaný, je určitě lepší než talíř plný knedlíků a omáčky bez chuti.

Co zásadního jste si ze soutěže odnesl?

Enormní únavu, bylo to strašně náročné. V minulosti jsem už měl svůj vlastní pořad o vaření, ale tam to bylo něco jiného. Daleko více v klidu. Master Chef je fyzicky i psychicky velmi namáhavý jak pro soutěžící, tak pro porotce. Celé dny stojíte na place před kamerou, natáčení je vysilující. Když to skončilo, dával jsem se týden dohromady. Zároveň jsem si ale odnesl velkou radost z toho, jak mohou být amatérští kuchaři do vaření zapálení.

Soutěž vám také přinesla slušnou popularitu. Už nyní jste srovnáván se Zdeňkem Pohlreichem a označován za televizní kuchařskou hvězdu. Vnímáte to?

Nedovolil bych si srovnávat se se Zdeňkem Pohlreichem. Je ale pravda, že když objíždím gastronomické festivaly, spousta lidí se se mnou chce fotit. Někdy bych si už nejraději nasadil sluneční brýle a čepici, abych se mohl na kulinářských akcích soustředit na jídlo a v klidu si to tam prohlédnout. Na druhou stranu to k mé práci patří, je to realita a svých fanoušků si vážím.

