Nejhorší zlozvyky, které děláme o Vánocích a Silvestru

Vánoční melodie nás provází při nákupech dárků, a proto tak nějak melodicky nakupujeme i hromady jídla na svátky. Není divu, že se člověk nechá atmosférou tak unést, že jde i dieta stranou hned od začátku prosince. Sladkosti donese dětem i mnohým dospělým hodný Mikuláš a pohyb celé rodiny se zamění za sledování pohádek z pohodlí gauče. Vše pak završíme novoročním předsevzetím se sklenkou alkoholu v ruce. Přitom to jde i jinak a bez zbytečných kil navíc.

Vše začíná při nakupování, kdy s lahodnou melodií v uších kupujeme i to co nepotřebujeme. "Nenechte se zlákat výhodnými slevami a vyrazte do obchodu s nákupním seznamem. Jen tak pořídíte takové množství jídla, které rodina dokáže bez problémů sníst a lednička nebude praskat ve švech. Vyhněte se regálům se sladkostmi, limonádami a smaženými dobrůtkami. Tučné maso, paštiky a uzeniny také dodávají našemu organismu příliš mnoho kalorií a málo kvalitních živin," říká nutriční specialistka Mgr. Kateřina Šimková ze Zdravého stravování.

Velké zásoby jídla navíc člověka nutí neustále něco ujídat, což bývá častou příčinou vánočního přibírání i občasných nevolností. Také o Vánocích navíc platí, že by se mělo jíst pravidelně 3 - 5 x denně a v jídelníčku by neměla chybět čerstvá zelenina a ovoce. "Nejčastější dietní chybou o Vánocích je nadměrný příjem energie z cukru, tuku, smažených jídel a alkoholu. Přejídání a špatná kombinace potravin mohou způsobit zažívací obtíže, a to nejen v podobě pocitů plného žaludku, ale také ve formě žlučníkové koliky, nebo akutního zánětu slinivky břišní", varuje nutriční specialistka Mgr. Kateřina Šimková ze Zdravého stravování. Jestli o Vánocích uvidíte zlaté prasátko, nevíme, ale rozhodně je lepší trocha půstu než večerního přejídání.

(Ne)Přeslazený prosinec

Většina cukrovinek neobsahuje žádné látky, které by byly pro lidský organismus nezbytné. Naopak hořčík nebo vitamín B se při trávení sladkostí spotřebovává. Všichni dobře víme, že nadměrné množství cukru v jídelníčku přispívá k přibírání na váze, vzniku zubního kazu a různých nemocí. Navíc nejde jen o cukr, ale i o tuk, který s sebou sladkosti nesou. "Mnohé čoko-figurky totiž kolem kvalitní čokolády jen prošly. Základem mlsání je čtení obalů a složení dobrot. Kvalitní čokoláda by měla obsahovat minimálně 30 % kakaových součástí tj. kakaové hmoty, másla, kakaového prášku. Levnými náhražkami kakaového másla jsou rostlinné tuky např. palmový. S nimi si jídelníček zahltíme nezdravými nasycenými mastnými kyselinami, které se podílejí na zvyšování hladiny cholesterolu v krvi," upozorňuje nutriční specialistka Kateřina Šimková.

Vyřazovat sladkosti úplně z jídelníčku nemá smysl, protože cukroví k českým Vánocům neodmyslitelně patří. "Ozdravte tradiční cukroví více druhy oříšků, část klasické mouky nahraďte celozrnnou a namísto cukru oslaďte těsto třeba sušenými datlemi. Za zkoušku stojí i originální recepty ze strouhané mrkve, různých semínek či slazení čekankovým sirupem. Kvalitní vánoční sladkost neublíží, pokud je do jídelníčku zařazená v dopoledních hodinách a zkombinovaná třeba se sklenicí mléka, nebo bílého neslazeného jogurtu. V opačném případě hrozí, že si jen zaplníte žaludek a na kvalitní jídlo, které obsahuje potřebné živiny, už vám nezbude místo," dává tip odbornice. Není na škodu místo cukroví zobat v rozumné míře nepražené mandle a ořechy. Oříšky totiž obsahují prospěšné omega-3 mastné kyseliny, které našemu tělu prospívají.

Zdravější vánoční menu

Jak neublížit tradicím a přitom se při večeři nezaplácnout kalorickou bombou? "Zkuste do bramborového salátu místo majonézy přidat bílý jogurt, nebo alespoň bílý jogurt namíchat 1:1 s majonézou light. Nakrájejte do něj hodně zeleniny a místo sterilované použijte čerstvou. Salátu nemusí být nutně velká mísa pro celé fotbalové mužstvo, ale stačí jen 4 porce pro rodinu k večeři," radí Kateřina Šimková. Ke štědrovečerním dobrotám v českých rodinách neodmyslitelně patří smažený kapr a řízek. I když má hlavní roli ryba, není nutné ji smažit, ani trvat na kaprovi. "Na talíři bude vypadat skvěle i filet z lososa, nebo treska. Zkuste tentokrát rybu upéct na přírodní způsob, přidat čerstvé bylinky a plátek citrónu. Jednou v roce si jistě zaslouží slávu prostřeného stolu i rybí polévka, která je zdrojem dobře stravitelných bílkovin a v případě tučných ryb také zdrojem velmi prospěšných nenasycených mastných kyselin, včetně tzv. omega-3 (EPA a DHA)," upozorňuje Kateřina Šimková ze Zdravého stravování.

Stop kocovině

Svátky a novoroční oslavy se jen těžko obejdou bez alkoholu. A když už je jasné, že na alkohol dojde, nezapomeňte zvolit dobré jídlo před oslavou, protože nalačno se alkohol vstřebává daleko rychleji. "Snažte se pít s mírou, např. kvalitní suché víno, při kterém je riziko kocoviny mnohem nižší. Alkohol vždy doplňujte vodou, nebo jiným nealko nápojem a prokládejte ho jídlem. Před bolehlavem vás může uchránit dostatek tekutin s obsahem minerálních látek a hlavně kvalitní spánek. Když přece jen na ranní bolesti hlavy dojde, zkuste zabojovat vývarem a minerálkou. Nepodceňte dostatek tekutin a klidně si do vody přihoďte i rozpustný vitamin C. Pomoci mohou i čaje z máty nebo heřmánku," uzavírá nutriční specialistka Mgr. Kateřina Šimková ze Zdravého stravování. Určitě ale nezapomínejme na to, že je alkohol také pěkně kalorický. A když se přes Vánoce moc nehýbeme, může se nám stát, že na přes rok nám nepůjde zapnout zip u oblíbených kalhot.