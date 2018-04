Neobvyklé gesto. Muž v restauraci zanechal obrovské spropitné

Zákazník jedné restaurace v Chicagu byl s večeří nejspíše více než spokojen, když na důkaz toho v podniku zanechal 2000 dolarů - jako spropitné. Štědrý klient zaujal nejen americká média; i agentura AFP poznamenala, že většina Američanů se spokojí se spropitným dosahujícím maximálně pětiny sumy na účtu, v Chicagu šlo ale o "dýško" ve výši 260 procent útraty.



Dotyčný host - představený pouze jako "Mike ze Seattlu" - nejprve přiložil 300 dolarů k účtu ve výši 769 dolarů (asi 15 725 Kč) za večeři se svými pěti společníky a pak se vydal do kuchyně, kde obdaroval stovkou dolarů každého ze 17 členů personálu. A ještě se nechal s celým týmem týmem vyfotografovat. Asi není divu, že se všichni usmívali.

"Bylo úžasné, že se to stalo naprosto neočekávaně a náhodně a že někdo projevil tak velkou spokojenost," řekl listu Chicago Tribune manažer restaurace Jon Leopold. "Nejde jen o peníze, ale i o to, že si našel čas na lidi v kuchyni, aby jim řekl, jak skvělé bylo jídlo a jak je důležité, aby kuchaři dělali to, co dělají."

"Byl to rozhodně mimořádný zážitek a myslím, že byl šťastný každý, kdo to zažil. Nikdy dřív jsem nic takového neviděla," poznamenala Brianna Meyersová, která je v restauraci zástupkyní šéfkuchaře.

Restaurace Boka, ozdobená jednou hvězdičkou v Michelinově průvodci, je charakterizována jako špičkový podnik zaměřený na sezonní americkou kuchyni. Zjevně nyní zažívá dobré období, byla totiž nominována na prestižní cenu americké gastronomie James Beard Award. Její vítěz má být vyhlášen příští měsíc v Chicagu.