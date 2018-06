Nový trend superpotravin? Vrací se "švábí mléko"

Módní gastro trendy, jako jsou cronuty - donuty z těsta na croissanty - nebo živočišné uhlí přidávané prakticky do čehokoli, přicházejí a po svých obrazných patnácti minutách slávy upadají do zapomnění. Nyní se ale dva roky poté, co se poprvé objevila, vrací jedna údajná superpotravina - švábí mléko, napsal zpravodajský server CBS News.

Jak se zdá, je tento otravný hmyz naplněný energeticky bohatou, mléku podobnou substancí. Nejde ovšem o typickou nemléčnou alternativu, jako je například mandlové mléko.

V roce 2016 výzkumný tým v Ústavu biologie kmenových buněk a regenerativní medicíny v Indii oznámil, že by "mléko" ze švába druhu Diploptera punctata mohlo představovat příští skvělou superpotravinu. Tito švábi vylučují na proteiny bohaté krystaly, kterými krmí svá mláďata.

Tento konkrétní druh švába, který obvykle žije na tichomořských ostrovech, jako je Havaj, je živorodý, a neklade tedy vejce. Jejich "mléko" má údajně trojnásobek energie ve srovnání s odpovídajícím množstvím běžného mléka.

"Tyto krystaly jsou jako kompletní potravina - obsahují bílkoviny, tuky i cukry. Když se podíváte na bílkovinné řetězce, obsahují všechny esenciální aminokyseliny," řekl Sančari Banerdží z indického výzkumného týmu.

Před dvěma lety švábí mléko nezaujalo - možná nyní, v roce 2018, budou lidé odvážnější a ochotnější zkusit tuto zvláštní mléčnou alternativu. Některé firmy už se pokoušejí svézt na tomto trendu a nabízejí "hmyzí šťávu" nejen v podobě mléka, ale třeba i ve zmrzlině. Jihoafrická společnost Gourmet Grubb prodává takzvané entomléko - mléko získávané z hmyzu chovaného trvale udržitelným způsobem.

"Myslete na entomléko jako na udržitelnou, k přírodě šetrnou, bezlaktózovou, lahodnou mléčnou alternativu budoucnosti," píše společnost na svých webových stránkách. Gourmet Grubb uvádí, že entomléko má vysoký obsah bílkovin a je bohaté na železo, zinek a vápník.

Někteří vědci i výrobci švábího mléka připouštějí, že může být těžké nalákat zákazníky k jeho konzumaci. Krom odpuzujícího názvu se navíc tato látka od švábů dost těžko získává - dokáže si někdo představit, jak podojit švába? A navíc v roce 2016 sami vědci uvedli, že zatím netuší, zda je švábí mléko bezpečné pro lidskou konzumaci.

Takže i když se některé firmy do rozvoje a zpracovávání této mléčné alternativy pustily, zbývá ještě řada otázek, na které bude třeba najít odpovědi, než se ze švábího mléka stane celosvětový trend.