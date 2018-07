O trhané maso se na letních festivalech HRADY CZ strhla rvačka

Se svou velkou produktovou novinkou spojilo Hamé svou prezentaci na seriálu letních kulturních festivalů HRADYCZ, který odstartoval tento víkend. Během osmi víkendů od středočeského Točníku v polovině července až po zářijový Bezděz si mohou tisíce fanoušků dobré hudby z celé země na stanovišti Hamé pochutnat na burgrech z trhaného masa, legendární Májce na bagetách, teplém guláši nebo osvěžujících ovocných snacích EasyFruit. Hamé je partnerem festivalu HRADYCZ již podruhé a i tentokrát přichystalo pro všechny fanoušky hudby ve svém mobilním Hamé Pointu s relax zonou některá překvapení.

"Letos jsme šli trochu do rizika, protože účastníkům festivalu v našem Hamé Pointu nabízíme úplně nový výrobek - trhané maso, které podáváme v burgrech a nebo samostatně v praktickém obalu určeném přímo do mikrovlnky. Ale již první festival nás příjemně šokoval, jak obrovský zájem tato naše novinka vzbudila. Lidé na to stáli celý den fronty, během dvou dní jsme vyprodali zásoby připravené na další tři festivaly. A když jsme na Točníku oznámili, že máme k prodeji posledních šest burgerů, strhla se ve frontě dokonce rvačka a výsledkem bylo bohužel zranění ruky. Nás toto velmi mrzí a slibujeme všem, že se budeme snažit vzít si na další festival tolik trhaného masa, aby nám již zásoby nedošly," slibuje marketingová ředitelka Hamé Lenka Vaněk.

Za každý nákup na stanovišti Hamé navíc hudební fanoušci obdrží žetony a za ně získávají praktické vybavení na festival - pláštěnku a slamák proti slunci. O tyto předměty mohou návštěvníci festivalu také soutěžit na sociálních sítích. Stačí, když na Instagramu zasdílí svou festivalovou fotku s prezentací Hamé a s hastagem #hamezazazitky.

Součástí relax zóny Hamé se slunečníky, lehátky a sedacími vaky na válení je také dovednostní hra s obřími plechovkami Májky, jejíž vítězové získají stylovou velkou plechovku Májky s dárkovými předměty uvnitř. Můžete se také stejně jako vloni vyfotit s extra sympatickými živými maskoty EasyFuiťáky nebo v Májkabusu.