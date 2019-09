Dny českého piva oslavují tradici a poctivé řemeslo

Již posedmé oslaví čeští pivovarníci a milovníci piva svátek zlatavého moku. Dny českého piva proběhnou tradičně poslední zářijový týden za účasti desítek pivovarů a tisíců dobrých hospod. Napříč Českou republikou nabídnou bohatý program a hlavně výborné české pivo. Ani letos nebudou chybět svatováclavské speciály uvařené pivovary speciálně pro tuto příležitost. Akce potrvá od 24. září do 30. září a jejím mediálním partnerem je Rádio Impuls.

"Zářijové Dny českého piva jsou skvělou příležitostí pro dlouho odkládané setkání s přáteli nebo třeba pro rodinný výlet do blízkého pivovaru. Právě duch pospolitosti a hrdost na umění českých pivovarníků je to, co po staletí podporuje tradiční česká hospoda a co bychom rádi předali i dalším generacím," říká Martina Ferencová, výkonná ředitelka Českého svazu pivovarů a sladoven.

Ve všech dobrých hospodách

Hlavním motivem Dnů českého piva je posílit českou tradici setkávání sousedů a přátel u dobrého čepovaného piva v tradičním prostředí našich hospod a hospůdek. Řada podniků svým návštěvníkům vedle svatováclavských speciálů nabídne také kulinářské pivní menu a pestré doprovodné aktivity chystají i samotné pivovary. Konat se budou setkání se sládky, speciální prohlídky běžně nepřístupných pivovarských prostorů a na mnoha místech akci doplní bohatý hudební program. Podrobnější informace najdete na Facebooku Dny českého piva a na oficiálních webových stránkách www.dnyceskehopiva.cz, kde v interaktivní mapě najdete filtrování podle pivovaru.

Čepované pivo nebo balené?

České pivo je fenomén bez ohledu na to, zda se ke spotřebitelům dostává v orosené sklenici s bohatou pěnou nebo v některém z pivních obalů. Vyniká vysokou pitelností, což je vlastnost, která způsobuje, že po vypití jednoho máte chuť na další. "Pro českou pivní kulturu je nezbytné, aby se čeští konzumenti začali pozvolna vracet k čepovanému pivu, které v posledních letech v souboji s baleným pomalu ztrácelo dech. Vaříme nejlepší pivo na světě a měli bychom si ho umět náležitě vychutnat v tradiční české hospodě se vším, co k ní patří. A čepovanému pivu se zkrátka nic nevyrovná," říká František Šámal, předseda Českého svazu pivovarů a sladoven, který Dny českého piva pořádá.

Spojení českého piva a svatého Václava

Tradice Dnů českého piva byla založena v roce 2013 na počest sv. Václava, který je coby český kníže a světec považován za hlavního patrona české země. A protože je zároveň patronem pivovarníků, pak i relativně nově vzniklá oslava českého piva každoročně připadá na konec měsíce září, kdy svůj svátek slaví právě Václavové. Knížete Václava uctíval i císař Karel IV., který ho v roce 1375 jmenoval patronem sládků a pivovarníků.

Kampaň Dny českého piva 2019 - Hlavní vizuál kampaně nafotil přední český fotograf Tomáš Třeštík - Sdělení "Povstaňte, jdeme na pivo!" má evokovat historické spojení českého piva se svatým Václavem

a podbízet k národní hrdosti - S kampaní se můžete setkat v outdoorových formátech (venkovní LED obrazovky), v obchodních centrech, na rádiu Impuls a Rockzone a dále v printových i online médiích - Kampaň na sociálních sítích podporuje český herec Roman Vojtek

Průběžné výsledky českého pivovarství 2019

O bezmála 2 % vyšší výstav, což v absolutním vyjádření znamená více než 33 tisíc hektolitrů, si připsaly české pivovary za letošní červenec v porovnání s tím loňským (až dosud rekordním). Pomohly tomu příznivé červencové teploty. Celkově se ale červenec pozitivně odchýlil od teplotního normálu jen mírně, proto u spotřeby piva nedošlo ke zvratu, jaký pozorujeme v extrémních vedrech, kdy lidé dají před klasickým pivem přednost jeho méně alkoholickým variantám a nealkoholickým nápojům.

Pivnímu trhu nadále dominuje světlé pivo, jen necelá 4 % tvoří piva tmavá a polotmavá. Ležáky, tedy jedenáctky a dvanáctky, v červenci meziročně posílily o více než 8,5 %, zatímco výčepní piva o téměř 6 % poklesla. Větší zájem pivovary v červenci evidovaly také o pivo v cisternách, což dokazuje, že tankové pivo Čechům chutná. K zákazníkovi se dostává v nejkratším možném čase a tedy i naprosto čerstvé a bez jakéhokoli rizika kontaminace při plnění do menších obalů. O více než 3 % pak meziročně rostlo pivo sudové. Z pohledu baleného piva pokračoval v červenci pokles piva v PET lahvích, a to meziročně o 13,5 %. Skleněné vratné lahve si naopak připsaly více než 2,5 %. I v červenci pak pokračoval propad pivních minisoudků, které meziročně odepsaly téměř 40 %.

"Červencové statistiky naznačují, že české pivovarství zažívá další povedený rok. Podíváme-li se na meziroční srovnání červencových čísel, pokračuje posilování exportu potvrzující, že české pivo za hranicemi chutná. Rostoucí trend evidujeme u ležáků, které nás po světě proslavily. Meziročně silnější jsou za červenec také čísla u sudového piva. Jak moc bude letošní sezóna pro pivovary úspěšná, budeme moci říci po srpnových statistikách na konci září," uvádí František Šámal, předseda Českého svazu pivovarů a sladoven.