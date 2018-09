Dny českého piva: pivovary navaří Svatováclavské speciály

Do šestého ročníku Dnů českého piva se zapojí desítky pivovarů, které navaří Svatováclavské speciály. Akce, do níž se zapojí i tisíce restaurací, a kterou organizuje po celé ČR Český svaz pivovarů a sladoven, začne ve středu 26. září, potrvá do neděle 30. září. Na tiskové konferenci to řekla výkonná ředitelka svazu Martina Ferencová. Pivovary se snaží zvednout zájem veřejnosti o čepované pivo, jehož spotřeba v ČR stále klesá.

Jednou z aktivit, které svaz restauracím doporučil, je malé pivo k jídlu zdarma. Zda ho skutečně hospodští budou točit zdarma, je ale na samotných restauracích. Podle Ferencové by se do této aktivity mohly zapojit spíše menší pivovary.

Restaurace také budou nabízet speciální pivní menu nebo doporučovat párování piva s jídlem. Sládci pivovarů vyrazí do restaurací si popovídat s hosty. "Povědomí o akci je poměrně široké, ale že svatý Václav je naším patronem, o tom se moc neví. Veřejnost si myslí, že jde o nějaký festival nebo aktivitu, která je na jednom místě. Nepochopili výzvu, která je o aktivaci, aby šli do své hospody," dodala Ferencová.

Oficiálně budou oslavy zahájeny 26. září přípitkem na Svatováclavské slavnosti a symbolickým naražením sudu vítězného ležáku v degustační soutěži České pivo 2018.

Loni po pěti letech růstu výstav českých pivovarů meziročně klesl o 0,7 procenta na 20,32 milionu hektolitrů kvůli poklesu výroby pro domácí trh. Prodeje v Česku se snížily o 2,1 procenta na 16,04 milionu hektolitrů. Export se naopak zvýšil o 4,5 procenta. Stále více se prodává pivo balené oproti tomu točenému v restauracích a hospodách, loňský poměr byl 62 ku 38 procentům.